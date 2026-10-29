Ανδρουλάκης στη Βουλή: Είμαστε εδώ και θα τα λέμε και θα τα ακούτε, θέλετε ή όχι

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Με αιχμές απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στις επικρίσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τα όσα καταλόγισε στη κυβέρνηση κατά την παρέμβασή του νωρίτερα, στη Βουλή.

«Αφήστε τις μεγαλοστομίες .Το ΠΑΣΟΚ λέει συγκεκριμένα πράγματα με σοβαρότητα και συνέπεια », είπε ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κατηγορώντας τον Υπουργό Υγείας για προσπάθεια διαστρέβλωσης των θέσεων του ΠΑΣΟΚ και κάνοντας ειδική αναφορά στη στάση κυβερνητικών παραγόντων για τη χθεσινή συγκέντρωση του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη.

«Είμαστε εδώ και θα τα λέμε και θα τα ακούτε. Θέλετε ή όχι», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε πώς κάτι λέει το γεγονός ότι κανείς βουλευτής τη ΝΔ και από τη κυβέρνηση δεν βγήκε να πει τίποτα. «Και ακόμη περισσότερο λέει το γεγονός ότι πολλά από αυτά που λέει σήμερα ο Κασιδιάρης, τα λέγατε εσείς κάποτε, πριν από μερικά χρόνια. Για εμάς κάτι λέει και αυτό», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Για την στάση της κυβέρνησης σχετικά με το τουρκολυβικό σύμφωνο ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Άλλα λένε στελέχη σας στα κανάλια, άλλα υπονοούμενα αφήνουν. Όταν λες «τα επιχειρήματά σου είναι επιχειρήματα του Ερντογάν», τι υπονοείς; Για να καταλάβουμε εδώ πέρα τι είδους θέατρο παίζετε. Όταν λες σε έναν άνθρωπο που λέει ότι αυτό που υπέγραψε η Δυτική Λιβύη, όταν μετά από επτά χρόνια το υπογράφει και η Ανατολική Λιβύη, ενώ εδώ έκανε παρέλαση ο Χαφτάρ με τους γιους του και τους χαϊδεύατε, αντί να είναι πρόοδος είναι οπισθοχώρηση και λέτε «αυτά που λέτε τα λέει ο Ερντογάν», είναι ότι μας σέβεστε; Σέβεστε την άποψή μας; Σας παρακαλώ.

Έχουν νοημοσύνη οι πολίτες και αξιολογούν και κρίνουν. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι σε κακή κατάσταση. Γι’ αυτό έχουμε τα τελευταία αποτελέσματα. Δεν υπάρχει μία διπλωματική επιτυχία», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Όσο αφορά την απάντηση του υπουργού Υγείας για τη στάση του ΠΑΣΟΚ για το παρών στη ψήφιση του νομοσχεδίου για τη χρήση του διαδικτύου σχολίασε πως δεν είναι θέμα που δίνει το δικαίωμα σε κανέναν Υπουργό να βγαίνει στα κανάλια και να επιτίθεται με τόσο τοξικό και ακραίο λόγο στην αντιπολίτευση. «Πείτε μας πού διαφωνείτε σε αυτά που λέγαμε εμείς. Αυτά που λέμε εμείς, συμβαίνουν στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτά που λέτε εσείς, εκεί που έγιναν, απέτυχαν. Απλά είναι τα πράγματα», επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης .

« Όταν έρχεστε και λέτε, ότι στον άνθρωπο που παίρνει στα επείγοντα και αργούν να του σηκώσουν το τηλέφωνο ή σε αυτόν που περιμένει και αγωνιά για ένα χειρουργείο, θα του κάνετε δώρο μια δημοσκόπηση της Opinion Polls, ε, πώς να σας πάρουμε σοβαρά; Πότε ξανά υπουργός Υγείας, από όλους αυτούς τους σημαντικούς πολιτικούς που έχουν περάσει σε αυτήν τη θέση, απάντηση στη Βουλή ήταν ότι έχουμε μια καλή δημοσκόπηση για τα θέματα υγείας», πρόσθεσε.

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