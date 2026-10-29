Ασανσέρ έπεσε σε κατάστημα στις Σέρρες – Δύο γυναίκες στο νοσοκομείο

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Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν στις Σέρρες όταν ένα ασανσέρ τύπου αναβατόριο, έπεσε σε κατάστημα με εποχιακά ήδη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 12:30 το μεσημέρι, όταν μέσα στο συγκεκριμένο αναβατόριο, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο από το προσωπικό για να πηγαίνει από το υπόγειο στο ισόγειο και όχι από τους πελάτες, βρισκόταν η 56χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης καθώς και μία 29χρονη.

Από το συμβάν τραυματίστηκαν οι δύο γυναίκες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερρών χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

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