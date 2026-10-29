Γεωργιάδης σε Ανδρουλάκη: Ασκείτε μικρόψυχη αντιπολίτευση, αντιπαθείτε τον Μητσοτάκη

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«Το να ασκείτε διαρκώς μικρόψυχη αντιπολίτευση στη ΝΔ, τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη, δεν θα σας κάνει πρωθυπουργό, αλλά αντίθετο με την κοινή γνώμη», είπε ο υπουργός Υγείας στην ολομέλεια της Βουλής, απαντώντας στην ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ν. Ανδρουλάκη, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για τη σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων».

«Δηλώσατε “παρών” στο νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων από ανήλικους (κάτω των 15 ετών) διότι, δεν ακούσαμε -όπως είπατε- τον Συνήγορο του Πολίτη, την Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Όμως, και οι τρεις φορείς, το χαρακτήρισαν θετικό, κατά την επεξεργασία του στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή», είπε ο κ. Γεωργιάδης υπογραμμίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, από αντιπάθεια στον Μητσοτάκη, αποφάσισαν να πάνε κόντρα στην επιθυμία του 90% των γονέων αυτής της χώρας, που έχουμε παιδιά». «Αφήσατε τα παιδιά μας απροστάτευτα ως ΠΑΣΟΚ, επειδή αντιπαθείτε τον Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, μνημόνευσε πρόσφατη δημοσκόπηση για το ΕΣΥ, που, όπως είπε, καταγράφει το 62,9% να εκφράζει θετική ή μάλλον θετική γνώμη για το ΕΣΥ, και πάνω από τους μισούς να εκτιμούν ότι οι υπηρεσίες του έχουν βελτιωθεί σε σχέση με πριν από τρία χρόνια. «Να τη μελετήσετε τη δημοσκόπηση εκεί στο ΠΑΣΟΚ και να καταλάβετε ότι το να ασκείτε διαρκώς μικρόψυχη αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, στον Μητσοτάκη και στον Γεωργιάδη, δεν θα σας κάνει πρωθυπουργό. Απλώς θα σας φέρνει διαρκώς αντίθετο με όλη την κοινή γνώμη της χώρας», είπε ο υπουργός Υγείας.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης αποδέχθηκε ότι ήταν «μια δυσάρεστη εξέλιξη αυτό που συνέβη στη Λιβύη» ωστόσο, η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών είχαν δουλέψει για αυτό. «Δεν έχει συμβεί ταυτόχρονα 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ να υποστηρίξουν την ελληνική εθνική θέση και όχι την τουρκική. Και αυτό αποδεικνύει ότι είχαμε δουλέψει πάρα πολύ [. . .] για να προστατεύσουμε τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. [. . .] Το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα εθνικά συμφέροντα γιατί δεν έχει απολύτως καμία νομική ισχύ σύμφωνα με όλους τους διεθνείς παράγοντες που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα», επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης.

Τέλος, σημείωσε ότι «φυσικά, για τη ΝΔ, δεν έχουν καμία θέση στη Δημοκρατία μας, οι ιδέες όπως αυτές που εκπροσωπεί ο Ηλίας Κασιδιάρης. Έχουμε μετωπική σύγκρουση με αυτές τις ιδέες και με αυτό το χώρο», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

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