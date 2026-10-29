Προειδοποίηση για τις βλάβες είχε γίνει 23 ημέρες πριν τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία – Ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός, στους 74 νεκροί

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Σε τουλάχιστον 74 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στη χθεσινή σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία, όταν η επιβατική αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας της Renfe συγκρούστηκε με τρένο της εταιρείας Iryo, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Δυστυχημάτων (CIAF) του υπουργείου Μεταφορών.

Προηγούμενος απολογισμός από τις αρχές της περιφέρειας Καστίλλη-Λα Μάντσα, όπου συνέβη το δυστύχημα, ανέφερε 69 θανάτους.

Μετά την επίσκεψή του σε νοσοκομείο στο Τολέδο όπου νοσηλεύονται τραυματίες του σιδηροδρομικού δυστυχημάτος, ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ ζήτησε σήμερα τη λήψη «μέτρων» για την αποτροπή μιας ακόμη σιδηροδρομικής καταστροφής.

«Η έρευνα πρέπει να προσδιορίσει πώς και γιατί συνέβη αυτή η καταστροφή. Πρέπει επίσης να μελετήσουμε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ», δήλωσε.

Ο CEO της Iryo είχε προειδοποιήσει 23 ημέρες πριν από το δυστύχημα ότι οι βλάβες του LZB ακινητοποιούσαν τα τρένα του

Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, κατεύθυνε χθες γρήγορα την έρευνα για την ευθύνη του θανατηφόρου δυστυχήματος στην Ούρδα (Τολέδο), προς το πρόσωπο που ήταν τότε υπεύθυνο στο κέντρο ελέγχου της Adif στον σταθμό Ατότσα. Παράλληλα, υποβάθμισε τη σημασία της προηγούμενης κατάρρευσης του συστήματος σηματοδότησης της γραμμής, LZB.

Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η κατάρρευση ενός πληροφοριακού συστήματος είναι κάτι συνηθισμένο και ότι τα συστήματα δεν είναι εκείνα που δίνουν «λανθασμένες» εντολές.

Ωστόσο, τα προβλήματα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο παρουσίασε πρώτο βλάβη, δεν είναι καινούργια. Ο κλάδος έχει προειδοποιήσει ανοιχτά γι’ αυτά, όπως μεταδίδει η El Mundo.

Την πιο ξεκάθαρη προειδοποίηση έδωσε ο Φαμπρίτσιο Φαβάρα, διευθύνων σύμβουλος της Iryo, μιας από τις δύο σιδηροδρομικές εταιρείες που επηρεάστηκαν από το χθεσινό δυστύχημα. Το έκανε λιγότερο από έναν μήνα πριν, στη Γερουσία, όταν κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής που διερευνούσε τα δυστυχήματα στο Αδαμούθ (Κόρδοβα) και στη Ζελίδα (Βαρκελώνη), καθώς και τη γενικότερη κατάσταση των ισπανικών σιδηροδρομικών υποδομών.

Είκοσι τρεις ημέρες πριν από το δυστύχημα στην Ούρδα, στις 5 Οκτωβρίου, ο επικεφαλής της ιταλικής εταιρείας προειδοποίησε στη Γερουσία ότι οι αποσυνδέσεις του συστήματος σηματοδότησης LZB στη γραμμή Μαδρίτη–Ανδαλουσία ακινητοποιούσαν τα τρένα της και δυσκόλευαν την επανέναρξη της κυκλοφορίας.

«Το συχνότερο πρόβλημα, ανεξάρτητα από κάποιο έκτακτο περιστατικό, όπως μια πυρκαγιά, συνδέεται με το σύστημα σηματοδότησης LZB», προειδοποίησε.

«Κάθε φορά που χάνεται η σύνδεση του τρένου με το επίγειο σύστημα σηματοδότησης, το τρένο σταματά. Δεν μπορεί να κινηθεί», εξήγησε ενώπιον της επιτροπής διερεύνησης του σιδηροδρομικού δικτύου.

Πρόσθεσε ότι η αποκατάσταση της σύνδεσης απαιτούσε αρκετό χρόνο.

Ο Φαβάρα δεν χαρακτήρισε το σύστημα μη ασφαλές. Αντιθέτως, το θεωρούσε ασφαλές, αλλά «παλιό». Ωστόσο, προσδιόρισε τις βλάβες που σχετίζονται με το LZB ως τα συχνότερα προβλήματα στον συγκεκριμένο σιδηροδρομικό διάδρομο, εξαιρουμένων έκτακτων περιστατικών, όπως οι πυρκαγιές.

Η απάντησή του δόθηκε κατά τη διάρκεια ερωτήσεων του γερουσιαστή Χαβιέρ Αλόνσο Κορονέλ, ο οποίος τον ρώτησε για τις ανωμαλίες που είχαν εντοπίσει οι μηχανοδηγοί της Iryo και είχαν αναφερθεί στην Adif.

Ο διευθυντής εξήγησε ότι οι μηχανοδηγοί οφείλουν να ενημερώνουν το κέντρο ρύθμισης της κυκλοφορίας για κάθε περιστατικό που επηρεάζει την κίνηση των τρένων.

Αναγνώρισε, επίσης, ότι οι κανονισμοί δεν υποχρεώνουν την Adif να ενημερώνει στη συνέχεια τη σιδηροδρομική εταιρεία για τα μέτρα που έλαβε προκειμένου να διορθώσει τις βλάβες.

Οι προειδοποιήσεις αποκτούν νέα σημασία μετά το δυστύχημα

Τα λόγια του Φαβάρα αποκτούν εντελώς διαφορετική βαρύτητα μετά τα γεγονότα της Τετάρτης.

Περίπου στις 8:30 το πρωί, μια διακοπή λειτουργίας του LZB άφησε ένα τμήμα της γραμμής χωρίς αυτό το σύστημα προστασίας και ανάγκασε αρκετά τρένα να σταματήσουν.

Η διαχείριση της κυκλοφορίας αναλήφθηκε από το κέντρο ελέγχου της Adif στον σταθμό Ατότσα.

Στις 8:36, ένας εργαζόμενος του κέντρου έδωσε στον μηχανοδηγό του AVE την άδεια να αποσυνδέσει και να επανασυνδέσει τον εξοπλισμό και να συνεχίσει την πορεία του χρησιμοποιώντας το εναλλακτικό σύστημα σηματοδότησης, με κανονική ταχύτητα.

Ο συρμός της Renfe άρχισε και πάλι να κινείται. Το τρένο της Iryo, όμως, παρέμενε ακινητοποιημένο πιο μπροστά, στην ίδια γραμμή.

Οι ηχογραφήσεις που δημοσιοποιήθηκαν μετά το δυστύχημα αποκαλύπτουν ότι η μηχανοδηγός της Iryo ενημέρωσε το κέντρο ελέγχου πως το τρένο δεν της επέτρεπε να επανεκκινήσει το σύστημα LZB και ότι παρέμενε σταματημένο μπροστά από το σήμα εισόδου της Ούρδα.

Λίγα λεπτά αργότερα σημειώθηκε η θανατηφόρα σύγκρουση από πίσω.

Η κρίσιμη σύμπτωση: Η προειδοποίηση της Iryo και όσα ανέφερε η μηχανοδηγός

Η ομοιότητα ανάμεσα στο πρόβλημα που περιέγραψε ο Φαβάρα και σε όσα ανέφερε η μηχανοδηγός είναι σημαντική.

Ωστόσο, δεν αποδεικνύει ότι επρόκειτο για την ίδια ακριβώς βλάβη ούτε ότι αυτή ήταν η τελική αιτία της σύγκρουσης.

Η έρευνα θα πρέπει να προσδιορίσει:

Τι προκάλεσε την πτώση του συστήματος LZB.

Γιατί το τρένο της Iryo παρέμεινε ακινητοποιημένο.

Πώς ήταν δυνατόν να δοθεί άδεια στο AVE να συνεχίσει με κανονική ταχύτητα, ενώ στην ίδια γραμμή βρισκόταν άλλο τρένο.

Η κατάθεση του Φαβάρα φέρνει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που προϋπήρχε του δυστυχήματος: πόσο καλά γνώριζε η Adif τις αποσυνδέσεις του LZB, πόσο συχνά συνέβαιναν και αν αυτές οι πληροφορίες έφταναν στους υπευθύνους που διαχειρίζονταν τα περιστατικά σε πραγματικό χρόνο.

Ο υπουργός Όσκαρ Πουέντε έχει αναγνωρίσει ότι το LZB, το οποίο είναι εγκατεστημένο στη συγκεκριμένη γραμμή από το 1992, αποτελεί παλιά τεχνολογία και βρίσκεται σε διαδικασία αντικατάστασης.

Η προειδοποίηση της Iryo, επομένως, είχε καταγραφεί δημόσια στη Γερουσία τουλάχιστον 23 ημέρες πριν από το δυστύχημα.

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