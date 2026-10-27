Pizza Fan: Διαφοροποιήθηκαν για το «κέρασμα» ο Αντάρας και ο υπαρχηγός του – «Γνώριζα» είπε ο ιδιοκτήτης, αντίθετος στην πρακτική αυτή δήλωσε ο συνεργάτης του

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Με τις απολογίες του ιδιοκτήτη της εταιρείας pizza fan και στην συνέχεια του θεωρούμενου ως «νούμερο 2» της, σύμφωνα με την δικογραφία, εγκληματικής οργάνωσης, ξεκίνησε η σημερινή διαδικασία ενώπιον του Ανακριτή, η οποία είναι από χθες σε εξέλιξη.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας φέρεται κατά την απολογία του να δήλωσε ότι γνώριζε πως κάποια καταστήματα χρησιμοποιούσαν την κρυφή λειτουργία «κέρασμα» στο παράνομο λογισμικό των ταμειακών συστημάτων, καθώς ,σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, μέσω του κοινού κέντρου παραγγελιών υπήρχε δυνατότητα ελέγχου των εσόδων τους.

Ο βασικός κατηγορούμενος φέρεται να απέδωσε αυτήν την επιλογή στους υπεύθυνους των καταστημάτων, αναφέροντας ότι το ποσοστό που λάμβανε η εταιρεία εξαρτιόταν από τα ποσά που δήλωνε κάθε κατάστημα.

Στη δική του απολογία ο φερόμενος ως υπαρχηγός, φαίνεται να διαφοροποιήθηκε σε σχέση με τον ιδιοκτήτη. Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αναφερόμενος στο «κέρασμα» δήλωσε ότι ήταν αντίθετος στην πρακτική αυτή και το είχε δηλώσει. «Είχα σχετική εικόνα για τη διαδικασία του κεράσματος, ήμουν αντίθετος και το είχα δηλώσει» φέρεται να δήλωσε απολογούμενος.

Κατά τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, η υπόθεση αφορά φορολογικά αδικήματα και δεν έχει καμία σχέση με εγκληματική οργάνωση, κατηγορία που χαρακτηρίζει «άδικη για μία ομάδα ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει μία επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία προσφέρει δουλειά σε πάνω από 2.500 ανθρώπους, καταβάλλει ετησίως 36 εκατομμύρια σε μισθοδοσίες, πληρώνει σε ΦΠΑ και φόρους 15 εκατομμύρια, ενώ δεκάδες εκατομμύρια πηγαίνουν σε προμηθευτές», όπως ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο κορυφαίος της δικογραφίας, φαίνεται να δηλώνει ότι έχει δώσει συναίνεση για την απόδοση των κατασχεμένων και δεσμευμένων χρημάτων για την άμεση ικανοποίηση των φορολογικών απαιτήσεων του δημοσίου χωρίς καν την αναμονή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης».

Από την άλλη ο δικηγόρος του στενού συνεργάτη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, Νικόλας Αλετράς τόνισε ότι ο εντολέας του γνώριζε ότι υπήρχε το συγκεκριμένο λογισμικό και η διαδικασία που περιγράφεται ως «κέρασμα», σημειώνοντας πως ούτε πρόσβαση είχε σε αυτό, αλλά ούτε αρμοδιότητα σχετική με τη λειτουργία του συστήματος.

Οι απολογίες για την υπόθεση της Pizza fan ξεκίνησαν χθες, οπότε απολογήθηκαν οι 10 πρώτοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με, κατά περίπτωση, τον όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και την επιβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ. Ενώπιον του Ανακριτή σήμερα οδηγήθηκαν από το πρωί οι υπόλοιποι 13 κατηγορούμενοι.

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