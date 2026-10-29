Μήνυμα Πούτιν στην Ευρώπη: Αν υπάρξει κλιμάκωση δεν θα υπάρξουν νικητές

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Η Ρωσία στηρίζει ενδεχόμενα βήματα που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων με τις ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σχολιάζοντας την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας.

Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία είναι προετοιμασμένη για έναν ενδεχόμενο πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά δεν τον επιθυμεί. Προειδοποίησε εξάλλου ότι αν κλιμακωθεί η ένταση, δεν θα υπάρξουν νικητές.

Η Μόσχα δεν θέλει να δημιουργηθεί στη Βαλτική Θάλασσα μια κατάσταση παρόμοια με αυτή στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε εξάλλου ο ρώσος πρόεδρος.

Αναφορικά με τη συνομιλία που είχε με τους πρωθυπουργούς της Νορβηγίας και της Φινλανδίας, σημείωσε ότι και οι δύο του είπαν αμέσως ότι δεν εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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