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29.10.2026 21:40

Νεαρός έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία στο Αγρίνιο

29.10.2026 21:40
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αρχείου

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Τη ζωή του έχασε 23χρονος στο Αγρίνιο από ηλεκτροπληξία.

Ο νεαρός εκτελούσε εργασίες σε αποθήκη, όταν τον χτύπησε το ρεύμα.

Τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου οι οικείου του, αλλά οι γιατροί δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. 

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ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 23:01
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