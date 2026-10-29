Νεαρός έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία στο Αγρίνιο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τη ζωή του έχασε 23χρονος στο Αγρίνιο από ηλεκτροπληξία.

Ο νεαρός εκτελούσε εργασίες σε αποθήκη, όταν τον χτύπησε το ρεύμα.

Τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου οι οικείου του, αλλά οι γιατροί δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Διαβάστε επίσης

Προφυλακίστηκε ο «Mr. Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος – Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20.000 ο γιος του

Κλέφτες χαλκού προκάλεσαν τη φονική έκρηξη στην Πλάκα – Τρία εντάλματα σύλληψης για δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου

Απορρίφθηκε η έφεση της Κεφαλογιάννη – Παραμένει η συνεπιμέλεια με τον Μάτσα