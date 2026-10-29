Νεαρός έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία στο Αγρίνιο

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Τη ζωή του έχασε 23χρονος στο Αγρίνιο από ηλεκτροπληξία.
Ο νεαρός εκτελούσε εργασίες σε αποθήκη, όταν τον χτύπησε το ρεύμα.
Τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου οι οικείου του, αλλά οι γιατροί δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.
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