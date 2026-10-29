Πέθανε ο ηθοποιός Πάτρικ Στιούαρτ στα 86 του – Ο εμβληματικός «Πικάρντ» του Star Trek και «Καθηγητής Χ» στο X-Men

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Την απώλεια του Πάτρικ Στιούαρτ, ενός από τους πλέον αναγνωρίσιμους Βρετανούς ηθοποιούς, ανακοίνωσε η οικογένειά του. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με ενημέρωση που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Instagram.

Με μακρά πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ο Στιούαρτ άφησε το αποτύπωμά του σε παραγωγές που απέκτησαν φανατικό κοινό διεθνώς.

Το πρόσωπό του συνδέθηκε με δύο εμβληματικούς χαρακτήρες της επιστημονικής φαντασίας: Τον πλοίαρχο Ζαν-Λικ Πικάρντ στο «Star Trek» και τον καθηγητή Τσαρλς Εξέιβιερ, γνωστό ως «Καθηγητή Χ» στη σειρά ταινιών «X-Men». Παράλληλα, δάνεισε τη φωνή του στον Έιβερι Μπούλοκ της σειράς κινουμένων σχεδίων «American Dad».

Μια σπουδαία πορεία σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση

Η ερμηνεία του ως Πικάρντ στη σειρά «Star Trek: The Next Generation» τον καθιέρωσε ως έναν από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές του franchise. Ο Στιούαρτ και οι συμπρωταγωνιστές του επέστρεψαν στους ρόλους τους σε κινηματογραφικές ταινίες του «Star Trek», πριν από τη νέα κινηματογραφική εκδοχή του franchise από τον Τζ. Τζ. Έιμπραμς.

Στο σύμπαν των «X-Men», ενσάρκωσε τον καθηγητή Εξέιβιερ, με αντίπαλο τον Μάγκνετο, τον οποίο υποδύθηκε ο στενός του φίλος Ίαν ΜακΚέλεν.

Η κινηματογραφική του διαδρομή περιλάμβανε, ωστόσο, και διαφορετικού ύφους επιλογές. Το 2015 πρωταγωνίστησε στο «Match», ταινία βασισμένη στο θεατρικό έργο του Στίβεν Μπέλμπερ, υποδυόμενος έναν εκκεντρικό και ματαιόδοξο δάσκαλο χορού. Την ίδια χρονιά συμμετείχε και στο θρίλερ τρόμου «Green Room», στον ρόλο του αρχηγού μιας ομάδας νεοναζί.

Στην τηλεόραση, πρωταγωνίστησε επίσης στη σειρά «Blunt Talk», υποδυόμενος έναν Άγγλο τηλεοπτικό δημοσιογράφο που κάνει κατάχρηση ουσιών και μετακομίζει στο Λος Άντζελες για να αναλάβει την παρουσίαση εκπομπής.

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