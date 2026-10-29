Έτοιμος ο Ζελένσκι να συζητήσει το εδαφικό με τον Πούτιν σε διά ζώσης συνάντηση – Η πρωτοβουλία Φινλανδίας και Νορβηγίας για επαφή

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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι είναι έτοιμος να συζητήσει το εδαφικό ζήτημα σε μια διά ζώσης συνάντηση, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, στην εφημερίδα «Χέλσινγκιν Σανομάτ».

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε μετέφεραν τη θέση του Ζελένσκι στον Πούτιν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας στις 27 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον Σιμπίχα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την επικοινωνία, σε συντονισμό με το Κίεβο. Βασικός στόχος της ήταν να μεταφερθεί στη Μόσχα το μήνυμα της Ουκρανίας: Εκτός από την πρόταση για κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο προέδρων, το Κίεβο ζήτησε και κατάπαυση του πυρός.

«Θέλουμε αυτή τη συνάντηση και είμαστε έτοιμοι γι’ αυτήν. Κατά πάσα πιθανότητα, μόνο μια συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν μπορεί να αλλάξει τη δυναμική των διαπραγματεύσεων. Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συζητήσει τα πιο δύσκολα και ευαίσθητα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

Νωρίτερα, το γραφείο του Στουμπ είχε ανακοινώσει ότι σκοπός της τηλεφωνικής επικοινωνίας ήταν να μεταφερθεί απευθείας στον Πούτιν η θέση της Ουκρανίας σχετικά με τις επικείμενες ειρηνευτικές συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι. Ωστόσο, το Ελσίνκι δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Η επικοινωνία του Πούτιν με τον Στουμπ και τον Στέρε ήταν η πρώτη επαφή του Ρώσου προέδρου από τον Ιούλιο του 2025 με Ευρωπαίους ηγέτες που στηρίζουν την Ουκρανία. Τότε, ο Πούτιν είχε συνομιλήσει με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

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