search
ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 22:59
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2026 21:34

Έτοιμος ο Ζελένσκι να συζητήσει το εδαφικό με τον Πούτιν σε διά ζώσης συνάντηση – Η πρωτοβουλία Φινλανδίας και Νορβηγίας για επαφή

29.10.2026 21:34
putin-zelensky-

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι είναι έτοιμος να συζητήσει το εδαφικό ζήτημα σε μια διά ζώσης συνάντηση, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, στην εφημερίδα «Χέλσινγκιν Σανομάτ».

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε μετέφεραν τη θέση του Ζελένσκι στον Πούτιν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας στις 27 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον Σιμπίχα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την επικοινωνία, σε συντονισμό με το Κίεβο. Βασικός στόχος της ήταν να μεταφερθεί στη Μόσχα το μήνυμα της Ουκρανίας: Εκτός από την πρόταση για κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο προέδρων, το Κίεβο ζήτησε και κατάπαυση του πυρός.

«Θέλουμε αυτή τη συνάντηση και είμαστε έτοιμοι γι’ αυτήν. Κατά πάσα πιθανότητα, μόνο μια συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν μπορεί να αλλάξει τη δυναμική των διαπραγματεύσεων. Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συζητήσει τα πιο δύσκολα και ευαίσθητα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

Νωρίτερα, το γραφείο του Στουμπ είχε ανακοινώσει ότι σκοπός της τηλεφωνικής επικοινωνίας ήταν να μεταφερθεί απευθείας στον Πούτιν η θέση της Ουκρανίας σχετικά με τις επικείμενες ειρηνευτικές συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι. Ωστόσο, το Ελσίνκι δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Η επικοινωνία του Πούτιν με τον Στουμπ και τον Στέρε ήταν η πρώτη επαφή του Ρώσου προέδρου από τον Ιούλιο του 2025 με Ευρωπαίους ηγέτες που στηρίζουν την Ουκρανία. Τότε, ο Πούτιν είχε συνομιλήσει με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Διαβάστε επίσης:

Νεκροί και τραυματίες από τη συντριβή ιταλικού ελικοπτέρου της Eufor στο Μπρτσο (Video)

Αυτοί είναι οι τέσσερις πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας στη Σερβία – Ο οικονομολόγος, ο καρδιολόγος, ο μπασκετμπολίστας και ο καθηγητής που ξεχωρίζουν

Ισπανία: Η απόφαση της τελευταίας στιγμής που έσωσε τρεις Έλληνες από τη σιδηροδρομική τραγωδία – «Ξαφνικά, ο χρόνος σταμάτησε»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
meteoritis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Μετεωρίτης που βρέθηκε στη Σαχάρα αποδεικνύει ότι υπήρχε νερό σε υγρή μορφή στην επιφάνεια του Άρη πριν από 4 δισεκατομμύρια χρόνια

Patrick-Stewart
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Πάτρικ Στιούαρτ στα 86 του – Ο εμβληματικός «Πικάρντ» του Star Trek και «Καθηγητής Χ» στο X-Men

proastiakos_0605_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία την Παρασκευή σε τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο – «Η ασφάλεια δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση»

adonis-zoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «θαυμαστής των ναζί» και η «καλύτερη φίλη του Κασιδιάρη» – Νέα αψιμαχία Κωνσταντοπούλου με Γεωργιάδη 

plaka-76234
ΕΛΛΑΔΑ

Κλέφτες χαλκού προκάλεσαν τη φονική έκρηξη στην Πλάκα – Τρεις συλλήψεις για δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftokinito_service_2810_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο - Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

ZAMPARAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Μίλτος Ζαμπάρας - Επανέρχεται στη Βουλή ο Βαρεμένος

galaktoboureko_sintagijpg
CUCINA POVERA

Παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο με αρωματικό σιρόπι από γλυκό του κουταλιού

karystianou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καρυστιανού κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

xoriatiko-8234
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Οι «φύλακες» της νύχτας, η δημοπρασία στη Ρόδο και οι συνομιλίες που εξετάζουν οι Αρχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 22:58
meteoritis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Μετεωρίτης που βρέθηκε στη Σαχάρα αποδεικνύει ότι υπήρχε νερό σε υγρή μορφή στην επιφάνεια του Άρη πριν από 4 δισεκατομμύρια χρόνια

Patrick-Stewart
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Πάτρικ Στιούαρτ στα 86 του – Ο εμβληματικός «Πικάρντ» του Star Trek και «Καθηγητής Χ» στο X-Men

proastiakos_0605_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία την Παρασκευή σε τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο – «Η ασφάλεια δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση»

1 / 3