Reuters: Πώς θα μπορούσε το Ισραήλ να ξεπεράσει το εκλογικό αδιέξοδο – Τα επικρατέστερα σενάρια

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Οι εκλογές στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα ήταν αμφίρροπες και δεν υπάρχει σαφής νικητής έτοιμος να σχηματίσει κυβέρνηση. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει στο αξίωμα ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός, αλλά αντιμετωπίζει ένα κοινοβούλιο αποτελούμενο από μια πλειοψηφία της αντιπολίτευσης που επιδιώκει να τον απομακρύνει.

Το Reuters παραθέτει ορισμένα σενάρια που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν:

Επανάληψη των εκλογών

Μετά τη δημοσίευση των επίσημων τελικών αποτελεσμάτων των εκλογών την επόμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ ξεκινά διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των κομμάτων και στη συνέχεια επιλέγει τον υποψήφιο που θεωρεί ότι έχει τις καλύτερες πιθανότητες να σχηματίσει κυβέρνηση.

Εάν ο υποψήφιος αποτύχει, ένας άλλος μπορεί να προσπαθήσει και εάν κι αυτός ο υποψήφιος αποτύχει, η Κνεσέτ μπορεί να προτείνει έναν άλλο. Υπάρχει προθεσμία περίπου 100 ημερών για τη διαδικασία. Εάν κανείς δεν τα καταφέρει, διεξάγονται νέες εκλογές.

Ο Χέρτζογκ δήλωσε την Τετάρτη ότι πρέπει να γίνουν τα πάντα για να αποφευχθούν νέες εκλογές και προέτρεψε τα κόμματα να συμμετάσχουν στις διαβουλεύσεις μαζί του με ανοιχτό μυαλό.

Κυβέρνηση ενότητας

Το κόμμα «Λικούντ» του Νετανιάχου, που αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο στην Κνεσέτ, σχηματίζει έναν συνασπισμό που πιθανότατα θα περιλαμβάνει κεντρώα και δεξιά κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως το «Γιασάρ» του Γκάντι Άιζενκοτ, το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα, «το Ισραήλ, το Σπίτι μας», του Αβίγκντορ Λίμπερμαν και την παράταξη «Μαζί» του Ναφτάλι Μπένετ.

Αυτή η ομάδα θα εξασφάλιζε 66 έδρες, την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο των 120 εδρών.

Ωστόσο, αυτή η επιλογή φαίνεται απομακρυσμένη σε αυτό το σημείο, επειδή θα σήμαινε ότι ο Νετανιάχου πιθανότατα θα έπρεπε να εγκαταλείψει τους φυσικούς πολιτικούς συμμάχους του, τα ακροδεξιά και υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα. Επιπλέον, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να αθετήσουν την κύρια προεκλογική τους δέσμευση προς τους ψηφοφόρους τους: την εκδίωξη του Νετανιάχου.

Ωστόσο, εάν κανένα από τα δύο στρατόπεδα δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση στο τέλος εβδομάδων παρατεταμένων διαπραγματεύσεων, μια κυβέρνηση ενότητας μπορεί να αναδειχθεί ως η τελευταία επιλογή.

Κυβέρνηση μειοψηφίας υπό τον Άιζενκοτ

Εάν ο Χέρτζογκ επιλέξει πρώτα τον Άιζενκοτ, θα μπορούσε να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση με τους φυσικούς συμμάχους του «Γιασάρ» – «Μαζί», «Οι Δημοκρατικοί» και «Το Ισραήλ, το Σπίτι μας» – που υποστηρίζονται από τα δύο αραβικά κόμματα του Ισραήλ, ακόμη και αν δεν είναι μέλη αυτής της κυβέρνησης: το Ραάμ και την Κοινή Λίστα.

Το στρατόπεδο του Άιζενκοτ θα αριθμούσε 48 έδρες, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση ψήφων, με τα αραβικά κόμματα να αριθμούν 19 έδρες, οι οποίες συνολικά φτάνουν σε πλειοψηφία 67 εδρών.

Αλλά ακόμη και αν ο Άιζενκοτ αναιρέσει την προεκλογική του δέσμευση να μην έχει αραβικά κόμματα στην κυβέρνηση και αποδεχτεί την υποστήριξή τους, θα ήταν δύσκολο «να το πουλήσει» σε πολλούς Ισραηλινούς, των οποίων η στάση απέναντι στην αραβική μειονότητα του Ισραήλ έχει σκληρύνει περαιτέρω από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Νετανιάχου έχει επικεντρώσει την προεκλογική του εκστρατεία στην απονομιμοποίηση της υποστήριξης από τα αραβικά κόμματα, η οποία σημείωσε άνοδο ρεκόρ στις εκλογές της Τρίτης, και προς το παρόν, μόνο οι Δημοκρατικοί, ένα κεντροαριστερό κόμμα, έχει ζητήσει δημόσια την ένταξή τους.

Και τα δύο αραβικά κόμματα έχουν σηματοδοτήσει ότι είναι έτοιμα να συνεργαστούν με το στρατόπεδο του Άιζενκοτ.

Το Ραάμ εντάχθηκε στην κυβέρνηση του Μπένετ το 2021, την πρώτη φορά που ένα ανεξάρτητο αραβικό κόμμα εισήλθε σε ισραηλινό συνασπισμό. Η κυβέρνηση αυτή κατέρρευσε μετά από 18 μήνες.

Ο Νετανιάχου βρίσκει την πλειοψηφία για μια δεξιά κυβέρνηση

Ο συνασπισμός του Νετανιάχου έχει μειωθεί από τις αρχικές 64 έδρες του σε 53, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών. Ωστόσο, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ισραήλ θεωρείται ένας από τους πιο ικανούς πολιτικούς του και θα μπορούσε να διχάσει την αντιπολίτευση απομακρύνοντας μέλη των κομμάτων της και φέρνοντάς τα στο πλευρό του.

Το έχει καταφέρει αυτό στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του επικεφαλής της αντιπολίτευσης κατά την περίοδο πριν από τις εκλογές του 2022, τις οποίες κέρδισε. Αλλά ο συνασπισμός που αντιμάχονταν εκείνη την εποχή είχε πολύ μικρότερο προβάδισμα και δεν χρειαζόταν πάρα πολλούς αποστάτες για να αποσταθεροποιήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους.

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