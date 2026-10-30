Χωριάτικο: Στη φυλακή και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ Ρίζος Ρίζος – Συνεχίζονται οι απολογίες

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Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται να συνεργαζόταν με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο στην υπόθεση «Χωριάτικο».

Συνολικά επτά κατηγορούμενοι στην υπόθεση «Χωριάτικο» που απολογούνταν μέχρι τα ξημερώματα σε μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία πήραν τον δρόμο για τη φυλακή.

Ανάμεσα στους προσωρινά κρατούμενους είναι ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων Άγγελος Γιαννακόπουλος, στον οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην υπόθεση.

Οι υπόλοιποι 23 κατηγορούμενοι, από τους συνολικά 30 που έδωσαν χθες εξηγήσεις, αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους, μεταξύ αυτών και ο γιος του «Mr Χωριάτικο» στον οποίο επιβλήθηκε επιπλέον και καταβολή χρηματικής εγγύησης 20.000 ευρώ.

Κατά πληροφορίες, απολογούμενος ο γιος Γιαννακόπουλος «έδειξε» τον πατέρα του ως το μόνο αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων στις εταιρείες.

Στο απολογητικό του υπόμνημα, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να αποσυνδέσει το όνομά του από τις δραστηριότητες που ερευνώνται, αποδίδοντας στον πατέρα του την αποκλειστική ευθύνη για τη λειτουργία και τη διαχείριση των εταιρειών. Όπως φέρεται να υποστήριξε, ο ίδιος δεν ασκούσε διοικητικά καθήκοντα και δεν είχε ουσιαστική γνώση για τα εταιρικά ζητήματα ή τη διαχείριση ακινήτων, καθώς όπως ισχυρίστηκε η επαγγελματική απασχόληση του περιοριζόταν στην εργασία του ως αρτοποιού και ζαχαροπλάστη σε επιχειρήσεις της οικογένειας.

«Την πλήρη και αποκλειστική ουσιαστική διαχείριση των εταιρειών ασκούσε ο πατέρας μου, Άγγελος Γιαννακόπουλος», φέρεται να ανέφερε, αρνούμενος παράλληλα οποιαδήποτε συμμετοχή σε αξιόποινες πράξεις ή συμπεριφορές.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν 29 ακόμη πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, με τον αρχιλογιστή της Ρόδου να συγκαταλέγεται μεταξύ των κατηγορουμένων που καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών. Οι σημερινές απολογίες αναμένεται να αποτελέσουν το επόμενο κρίσιμο κεφάλαιο στην εξέλιξη της υπόθεσης.

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Υπόθεση «Χωριάτικο»: Συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων – Προφυλακίστηκε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος (video)