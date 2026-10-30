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30.10.2026 10:10

Ινδονησία: 3.560 νεκροί σε έναν μήνα από τον καπνό των πυρκαγιών – Σοκαριστικά στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση

30.10.2026 10:10
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Η ατμοσφαιρική ρύπανση εξαιτίας των πελώριων πυρκαγιών οι οποίες σάρωσαν την Ινδονησία τους τελευταίους μήνες στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 3.500 ανθρώπους στο αρχιπέλαγος τον Σεπτέμβριο, εκτιμά επιστημονική έρευνα που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα.

«Η επιδείνωση της ποιότητας του αέρα εξαιτίας των πυρκαγιών σε δάση και άλλες εκτάσεις στην Ινδονησία αύξησε τον απολογισμό (των νεκρών) σε περίπου 3.560 τον Σεπτέμβριο του 2026, σχεδόν διπλάσιο αριθμό σε σχέση με την εκτίμηση για τον Αύγουστο», τονίζεται σε έκθεση του κέντρου έρευνας για την ενέργεια και τον καθαρό αέρα (CREA), με έδρα το Ελσίνκι, στη Φινλανδία.

Τον Σεπτέμβριο, περίπου 57,8 εκατομμύρια κάτοικοι της Ινδονησίας ανέπνεαν αέρα η ποιότητα οποίου κυμαινόταν στο φάσμα από τον «ανθυγιεινό» ως τον «επικίνδυνο», τόνισε η CREA στην έκθεσή της.

Η μελέτη αναφέρεται στους θανάτους που προκαλούνται βραχυπρόθεσμα εξαιτίας της έκθεσης σε μικροσωματίδια PM 2,5, ή με άλλα λόγια τις ημέρες αμέσως μετά.

Οι περισσότεροι από τους θανάτους αυτούς εκτιμάται πως καταγράφτηκαν στο ινδονησιακό τμήμα του νησιού Βόρνεο, καθώς και στις νήσους Ιάβα και Σουμάτρα, καθώς και στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Οι επιστήμονες του CREA εξέτασαν επίσης τη μόλυνση που δεν οφείλεται στις πυρκαγιές, από αστικές και βιομηχανικές εκπομπές ρύπων, διαπιστώνοντας πως προκάλεσε 1.750 θανάτους τον Σεπτέμβριο στο αρχιπέλαγος κάπου 278 εκατομμυρίων κατοίκων.

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