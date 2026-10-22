Ελ Νίνιο: Πέντε τρόποι με τους οποίους προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο

Takeaways by to pontiki AI Το φαινόμενο Ελ Νίνιο ενισχύεται παγκοσμίως, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως το 2027 προκαλώντας ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η Ινδονησία αντιμετωπίζει τη χειρότερη περίοδο δασικών πυρκαγιών από το 2015, γεγονός που έχει προκαλέσει προβλήματα υγείας σε χιλιάδες κατοίκους λόγω του τοξικού νέφους.

Στον ανατολικό Ειρηνικό η δραστηριότητα των τυφώνων παρουσιάζει εκρηκτική αύξηση, ενώ αντίθετα στον Ατλαντικό παρατηρείται ασυνήθιστα περιορισμένη δραστηριότητα λόγω της διάτμησης των ανέμων.

Οι βροχοπτώσεις των μουσώνων στην Ινδία παρουσιάζονται μειωμένες κατά 13% σε σχέση με τον μέσο όρο, προκαλώντας ανησυχία για τη γεωργική παραγωγή της χώρας.

Η ανατολική Κίνα και η Ιαπωνία βιώνουν ισχυρότερους τυφώνες, καθώς οι καταιγίδες διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις πάνω από θερμά νερά πριν φτάσουν στην ξηρά.

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Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, ισχυροί τυφώνες, ξηρασίες και πλημμύρες συνθέτουν το σκηνικό που διαμορφώνει το Ελ Νίνιο, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως το 2027.

Το Ελ Νίνιο (El Niño) ενισχύεται τους τελευταίους μήνες, επηρεάζοντας ήδη σημαντικά τις καιρικές συνθήκες σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Από την Ινδονησία και την Ινδία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, οι επιπτώσεις του αποτυπώνονται σε παρατεταμένες ξηρασίες, καύσωνες, καταστροφικές πυρκαγιές και έντονες καταιγίδες, όπως σημειώνει το BBC.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, το φαινόμενο, που καταγράφει επίπεδα ρεκόρ, αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω και να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το 2027.

Ήδη, πέντε χαρακτηριστικές εξελίξεις δείχνουν πώς το Ελ Νίνιο μεταβάλλει τα καιρικά μοτίβα παγκοσμίως.

1. Ινδονησία: Οι χειρότερες πυρκαγιές από το 2015

Η Ινδονησία αντιμετωπίζει τη χειρότερη περίοδο δασικών πυρκαγιών από το 2015, καθώς το Ελ Νίνιο ευνοεί τις υψηλότερες θερμοκρασίες και την ξηρασία.

Από τον Ιανουάριο έχουν καεί τουλάχιστον 8.956.570 στρέμματα, έκταση σχεδόν εξαπλάσια από εκείνη του ευρύτερου Λονδίνου και υπερδιπλάσια σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όταν δεν υπήρχε η επίδραση του φαινομένου.

Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει κλείσιμο σχολείων και αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Εκατομμύρια κάτοικοι στη Σουμάτρα και το Καλιμαντάν έχουν εκτεθεί σε τοξικό νέφος, ενώ περίπου 175.000 άνθρωποι έχουν παρουσιάσει αναπνευστικά προβλήματα.

Περισσότερα από 40.000 περιστατικά αφορούν παιδιά προσχολικής ηλικίας, με συμπτώματα που κυμαίνονται από βήχα και βρογχίτιδα έως πνευμονία.

2. Ανατολικός Ειρηνικός: Εκρηκτική αύξηση των τυφώνων

Στον ανατολικό Ειρηνικό, όπου το Ελ Νίνιο ενισχύει τη δραστηριότητα των τυφώνων, έχουν ήδη καταγραφεί 22 τροπικές καταιγίδες και 12 τυφώνες, εκ των οποίων οι 10 μεγάλης έντασης.

Οι αριθμοί αυτοί ξεπερνούν ήδη τα συνηθισμένα επίπεδα μιας ολόκληρης περιόδου, παρότι απομένουν ακόμη δύο μήνες μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Τα θερμότερα νερά του ωκεανού και οι ασθενέστεροι άνεμοι στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας διευκολύνουν την ενίσχυση των καταιγίδων.

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί ο τυφώνας Πόλο, ο οποίος ενισχύθηκε ραγδαία, με ριπές ανέμου που έφτασαν τα 285 χιλιόμετρα την ώρα.

Μάλιστα, ο Πόλο αναπτύχθηκε ταυτόχρονα με τους τυφώνες Οντάλις και Νόλο. Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε έναν μήνα που παρατηρήθηκαν τρεις ταυτόχρονοι τυφώνες στην ίδια ωκεάνια λεκάνη.

Τον Σεπτέμβριο είχε σημειωθεί αντίστοιχο φαινόμενο με τους τυφώνες Λόουελ, Καρίνα και Μαρί στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό. Η τελευταία φορά που είχαν καταγραφεί τρεις ταυτόχρονοι τυφώνες στον Ειρηνικό πριν από φέτος ήταν το 2015.

3. Ατλαντικός: Ασυνήθιστα ήρεμη περίοδος τυφώνων

Αντίθετη είναι η εικόνα στον Ατλαντικό, όπου η δραστηριότητα των τυφώνων παραμένει ασυνήθιστα περιορισμένη.

Το Ελ Νίνιο τείνει να αυξάνει τη διάτμηση των ανέμων, δηλαδή τις μεταβολές της ταχύτητας ή της κατεύθυνσής τους με το ύψος, εμποδίζοντας έτσι τον σχηματισμό και την ανάπτυξη ισχυρών καταιγίδων.

Μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί μόλις ένας τυφώνας, ο Ισαΐας, που έπληξε τη βορειοδυτική Φλόριντα και την Αλαμπάμα.

Πρόκειται για τον πιο όψιμο σχηματισμό του πρώτου τυφώνα της περιόδου από τότε που άρχισαν οι δορυφορικές παρατηρήσεις, τη δεκαετία του 1960. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν η 11η Σεπτεμβρίου, το 2002 και το 2013.

Σε μια συνηθισμένη χρονιά, μέχρι αυτή την περίοδο θα είχαν εμφανιστεί περίπου 10 καταιγίδες, πέντε τυφώνες και δύο μεγάλοι τυφώνες.

Φέτος έχουν καταγραφεί μόνο οκτώ τροπικές καταιγίδες: Άρθουρ, Μπέρθα, Κριστομπάλ, Ντόλι, Εντουάρ, Φέι, Γκονζάλο και Χάνα.

4. Ινδία: Λιγότερες βροχές απειλούν τη γεωργία

Στην Ινδία, οι κρίσιμες βροχοπτώσεις των μουσώνων ήταν 13% χαμηλότερες από τον μέσο όρο, προκαλώντας ανησυχία για τη γεωργική παραγωγή.

Παρότι η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας κατατάσσει τη συνολική απόκλιση στα φυσιολογικά επίπεδα, οι περιφερειακές διαφορές είναι σημαντικές.

Στην κεντρική Ινδία οι βροχοπτώσεις κυμάνθηκαν κοντά στα αναμενόμενα επίπεδα, όμως στα ανατολικά και βορειοανατολικά ήταν μειωμένες κατά 26%, με τις περιοχές να αντιμετωπίζουν εξαιρετικά έντονη ξηρασία. Στις νότιες πολιτείες η μείωση έφτασε το 24%.

Παράλληλα, ακόμη και εκεί όπου οι συνολικές ποσότητες βροχής ήταν σχεδόν φυσιολογικές, παρατηρήθηκαν μεγάλες περίοδοι ανομβρίας που εναλλάσσονταν με ακραίες βροχοπτώσεις, αντί για τις συνήθεις συνεχείς βροχές των μουσώνων.

Αυτή η αστάθεια αυξάνει τους κινδύνους για τις καλλιέργειες και τις αγροτικές αποδόσεις. Οι επιστήμονες, πάντως, επισημαίνουν ότι το Ελ Νίνιο δεν είναι απαραίτητα ο μοναδικός παράγοντας που επηρεάζει τους ινδικούς μουσώνες.

5. Κίνα και Ιαπωνία: Ισχυρότεροι τυφώνες και πλημμύρες

Στον δυτικό Ειρηνικό, η ανατολική Κίνα και η Ιαπωνία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα τυφώνων, με καταιγίδες όπως οι Μαϊσάκ και Ντουζουάν να προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έχουν σχηματιστεί 10 τροπικοί κυκλώνες στον δυτικό Ειρηνικό, ο υψηλότερος αριθμός για μία περίοδο από το 1966.

Κατά τη διάρκεια του Ελ Νίνιο, οι αλλαγές στους ανέμους ευνοούν τον σχηματισμό κυκλώνων ανατολικότερα, μακριά από την Ιαπωνία και την Κίνα.

Αυτό όμως σημαίνει ότι οι καταιγίδες διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις πάνω από θερμά νερά, αποκτώντας περισσότερη ενέργεια και εξελισσόμενες σε ισχυρότερους τυφώνες πριν φτάσουν στην ξηρά.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ενδέχεται να σχηματιστούν επιπλέον τυφώνες μέχρι το τέλος του έτους, με πιθανές νέες επιπτώσεις στην Ιαπωνία και την ανατολική Κίνα.

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