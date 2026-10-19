Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου: 30 μήνες μετά την εξαγγελία, κατατέθηκε στο ΣτΕ το Προεδρικό Διάταγμα

Takeaways by to pontiki AI Η κυβέρνηση κατέθεσε το Προεδρικό Διάταγμα για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έπειτα από καθυστέρηση 30 μηνών από την αρχική εξαγγελία.

Το θεσμικό πλαίσιο για το εν λόγω Πάρκο προβλέπει την πλήρη απαγόρευση των μηχανότρατων στον πυθμένα, μέτρα για την προστασία των θαλάσσιων οικοτόπων και τη διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων.

Η ανακοίνωση των σχεδίων για τα Θαλάσσια Πάρκα σε Αιγαίο και Ιόνιο προκάλεσε δύο φορές την έντονη αντίδραση της Τουρκίας, η οποία κατηγόρησε την Ελλάδα για πολιτική εκμετάλλευση της περιβαλλοντικής προστασίας.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις άσκησαν κριτική στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την καθυστέρηση στη θέσπιση των μέτρων, επισημαίνοντας τον κίνδυνο οι κυβερνητικές δεσμεύσεις να παραμείνουν ανεφάρμοστες.

Ενώ προχωρά η διαδικασία για το Νότιο Αιγαίο, η θέσπιση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ιονίου παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα δεν έχει ακόμη κατατεθεί.

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Στις 16 Απριλίου 2024 έγινε η ανακοίνωση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη δημιουργία δύο Θαλάσσιων Πάρκων σε Νότιο Αιγαίο και Ιόνιο και πέρασαν 30 μήνες μέχρι το σχέδιο για το Νότιο Αιγαίο να φτάσει από τον υπουργό ΠΕΝ, Σταύρο Παπασταύρου, στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία και ενώ ακόμα η θέσπιση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ιονίου που ακόμα βρίσκεται στα συρτάρια του ΥΠΕΝ.

Δύο Θαλάσσια Πάρκα κρίσιμης σημασίας για τον ευρωπαϊκό στόχο προστασίας του 30% των θαλασσών μας, που η ανακοίνωσή τους προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Τουρκίας δύο φορές.

Η πρώτη ήταν τον Απρίλιο του 2024 όταν το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγόρησε την Ελλάδα ότι χρησιμοποιεί την περιβαλλοντική προστασία για πολιτικούς σκοπούς.

Και η δεύτερη, στις 21 Ιουλίου 2025, δηλαδή, την ίδια ημέρα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες των Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο.

Η κατάθεση στις 16 Οκτωβρίου 2026 του ΠΔ για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες, έγινε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ λίγες ημέρες μετά την έντονη αντίδραση 13 περιβαλλοντικών οργανώσεων που με κοινή τους ανακοίνωση εγκαλούσαν το ΥΠΕΝ για την τεράστια καθυστέρηση και επεσήμαναν ότι: «οι δεσμεύσεις θέλουν δράση, το περιβάλλον θέλει συνέπεια, η προστασία θεσμική ολοκλήρωση. Οι οργανώσεις υπενθυμίζουν ότι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για θαλάσσια προστασία κινδυνεύουν να μείνουν στα χαρτιά».

Μπλόκο στις μηχανότρατες

Το θεσμικό πλαίσιο για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου προβλέπει ενιαίο πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, καθορίζοντας για πρώτη φορά με σαφήνεια και λεπτομέρεια τις επιτρεπόμενες χρήσεις ανά ζώνη προστασίας (196 ζώνες) στον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο και διαχειριστικά μέτρα τα οποία θα εξειδικευτούν στο Σχέδιο Διαχείρισης.

Ειδικά στον θαλάσσιο χώρο προβλέπονται, μεταξύ άλλων:

Πλήρης απαγόρευση των συρόμενων αλιευτικών εργαλείων σε επαφή με τον πυθμένα (μηχανότρατες) με πρόνοια για καταβολή αποζημίωσης στους θιγόμενους αλιείς.

(μηχανότρατες) με πρόνοια για καταβολή αποζημίωσης στους θιγόμενους αλιείς. Απαγόρευση από 15/4 έως 31/5 της αλιείας σε ακτίνα 0,5 ν.μ. από την ακτή , με δυνατότητα επαναξιολόγησης μέσω του Σχεδίου Διαχείρισης.

, με δυνατότητα επαναξιολόγησης μέσω του Σχεδίου Διαχείρισης. Ενσωμάτωση των επιτυχημένων ρυθμίσεων του «Αμοργοράματος» και εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων στην περιοχή του Ακρωτηρίου Σαντορίνης.

και εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων στην περιοχή του Ακρωτηρίου Σαντορίνης. Σταδιακός περιορισμός της ανεξέλεγκτης αγκυροβόλησης σε περιοχές με λιβάδια Ποσειδωνίας και άλλους ευαίσθητους θαλάσσιους οικοτόπους (υφάλους).

σε περιοχές με λιβάδια Ποσειδωνίας και άλλους ευαίσθητους θαλάσσιους οικοτόπους (υφάλους). Δραστηριότητες όπως η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία και η μικρή παράκτια αλιεία , που ασκούνται για χιλιάδες χρόνια, διατηρούνται και, όπου είναι δυνατόν, ενισχύονται ώστε να παραμείνουν ενεργές. Παράλληλα, ξερολιθιές, αναβαθμίδες, στέρνες και άλλα στοιχεία του τοπικού πολιτιστικού αποθέματος συντηρούνται και αναδεικνύονται στο πλαίσιο του Πάρκου.

, που ασκούνται για χιλιάδες χρόνια, και, όπου είναι δυνατόν, ενισχύονται ώστε να παραμείνουν ενεργές. Παράλληλα, ξερολιθιές, αναβαθμίδες, στέρνες και άλλα στοιχεία του τοπικού πολιτιστικού αποθέματος συντηρούνται και αναδεικνύονται στο πλαίσιο του Πάρκου. Επιτρέπονται χωρίς περιορισμούς οι ενέργειες, έργα και υποδομές που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άμυνας.

Το χρονικό της καθυστέρησης

Η καθυστέρηση 30 μηνών για την κατάθεση του ΠΔ για το Νότιο Αιγαίο και ενώ εκκρεμεί ακόμα η κατάθεση του ΠΔ για το Θαλάσσιο Πάρκο στο Ιόνιο, δεν έχει εξηγηθεί από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ. Το χρονολόγιο αποτυπώνει το μέγεθος της καθυστέρησης:

1] Η πρώτη κυβερνητική παρουσίαση για τα δύο θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ιόνιο έγινε στις 8 Απριλίου 2024 από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον τότε υπουργό ΠΕΝ, Θοδωρή Σκυλακάκη.

2] Οκτώ ημέρες μετά, στις 16 Απριλίου 2024 έγινε και η σχετική ανακοίνωση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο διεθνές συνέδριο «Our Ocean Conference».

3] Στις 21 Ιουλίου 2025 ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΝ η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες των Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων και συγκεκριμένα για: το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ιονίου (ΕΘΠΙΟ) και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νότιου Αιγαίου 1- Νότιες Κυκλάδες (ΕΘΠΝΑ 1 – Νότιες Κυκλάδες).

4]27 Ιουλίου 2025 ο υπουργός ΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου δήλωνε ότι τα σχέδια ΠΔ θα κατατίθεντο στο ΣτΕ έως τον Νοέμβριο του 2025

5] 29 Δεκεμβρίου 2025: Εγκρίθηκαν οι ΕΠΜ (Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες) των δύο θαλάσσιων πάρκων.

6] 5 Ιουνίου 2026: Το ΥΠΕΝ ανακοίνωνε ότι το σχέδιο ΠΔ των Νοτίων Κυκλάδων βρισκόταν ακόμη σε διαβούλευση με τα συναρμόδια υπουργεία, ενώ του Ιονίου ακόμη καταρτιζόταν

7]15 Ιουλίου 2026: Ο υπουργός ΠΕΝ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε το σχέδιο ΠΔ των Νοτίων Κυκλάδων, προκειμένου να πάει στο ΣτΕ. Για το Ιόνιο παρέπεμπε στις επόμενες εβδομάδες. Από την υπογραφή Παπασταύρου μέχρι την κατάθεση του ΠΔ στο ΣτΕ πέρασαν 4 μήνες.

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