Το μεγαλύτερο υδρόβιο έντομο στην Ευρώπη εμφανίστηκε στις Σέρρες – Μοιάζει με κατσαρίδα

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Το μεγαλύτερο υδρόβιο έντομο της Ευρώπης είδαν στον Λευκώνα Σερρών. Πρόκειται για έναν λιθόκερο. Η επιστημονική ονομασία του είναι Lethocerus Patruelis και ανήκει στην οικογένεια Belostomatidae.

Είναι το μεγαλύτερο υδρόβιο έντομο στην Ευρώπη που ζει κυρίως σε υδροβιότοπους.

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ News, το έντομο εντόπισε η Βαλεντίνα Τουλγαρίδου, σε καφετέρια στο Λευκώνα Σερρών.

Στο παρελθόν είχαμε εμφάνιση του λιθόκερου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας όπως τη Λαμία, τη Χαλκιδική, τον Βόλο, την Ικαρία, τη Λήμνο και τη Λάρισα.

Τι γνωρίζουμε για τον λιθόκερο

Μοιάζει με κατσαρίδα που κολυμπάει και πετάει, είναι κυρίως καφέ ή πράσινου χρώματος, ενώ μπορεί να φτάσει σε μέγεθος τα 12 εκατοστά.

Το δάγκωμά του είναι δηλητηριώδες, όχι όμως θανατηφόρο για τον άνθρωπο και προκαλεί πολύ δυνατό πόνο και πρήξιμο, ενώ υποχωρεί μέσα σε περίπου πέντε ώρες.

Αν το άτομο που δεχτεί το δάγκωμα είναι αλλεργικό, τα πράγματα είναι πιο σοβαρά και θα πρέπει να πάει άμεσα στο νοσοκομείο.

Πρόκειται για σαρκοφάγο υδρόβιο έντομο, το οποίο ζει σε θερμά και τροπικά κλίματα.

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πιο συχνή η παρουσία του.

Τρέφεται με μικρά οστρακόδερμα, ψάρια και αμφίβια.

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