Τραγική κατάσταση στην Ινδονησία: Μαθητές προσεύχονται για βροχή εν μέσω ξηρασίας και ανεξέλεγκτων πυρκαγιών (Video)

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Την επιστροφή των βροχοπτώσεων ζητούν με προσευχές μαθητές στην Ινδονησία, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία ευνοεί την εξάπλωση των καταστροφικών πυρκαγιών που μαίνονται σε δάση.

Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει απώλειες ανθρώπινων ζωών, ενώ ο καπνός έχει δημιουργήσει ένα πυκνό τοξικό νέφος που εξαπλώνεται σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Σύμφωνα με τον οργανισμό παρακολούθησης της αποψίλωσης των δασών Nusantara Atlas, περισσότερα από 19 εκατομμύρια στρέμματα έχουν καεί κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Η ινδονησιακή κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί σχετικά με τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Οι συνέπειες είναι ήδη αισθητές στη δημόσια υγεία, με χιλιάδες ανθρώπους να έχουν ασθενήσει στην Ινδονησία εξαιτίας του καπνού. Το νέφος έχει φτάσει έως τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη και το Ανατολικό Τιμόρ, όπου η ατμοσφαιρική επιβάρυνση οδήγησε στο κλείσιμο σχολείων.

Προσευχές σε σχολεία για να επιστρέψουν οι βροχές

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στην επαρχία της Ανατολικής Ιάβας, όπου οι πυρκαγιές έχουν πλήξει κατοικημένες περιοχές, αλλά και προστατευόμενες εκτάσεις, όπως το όρος Μπρόμο και το εθνικό πάρκο Μπαλουράν. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο κυβερνήτης απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να συγκεντρωθούν για να «προσευχηθούν για τη βροχή».

Wildfires directly threaten homes in Palangka Raya, Indonesia. Thick, toxic haze has blanketed residential sectors, pushing the air pollution index past hazardous levels. Emergency crews battle severe water shortages to contain the blazes. pic.twitter.com/UHZxTt6aw0 October 22, 2026

Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν σήμερα ισλαμικά σχολεία της επαρχίας, οργανώνοντας προσευχές με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ο Μοχαμάντ Γιατίμ, καθηγητής σε σχολείο της Σουραμπάγια, πρωτεύουσας της Ανατολικής Ιάβας, όπου πραγματοποιήθηκαν σχετικές συγκεντρώσεις, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων: «Η θρησκεία προσφέρει ένα μέσο επίλυσης του προβλήματος της ξηρασίας». Όπως πρόσθεσε, «Ως πιστοί, είμαστε σίγουρα αισιόδοξοι».

Στη Μαλάγκ, άλλη πόλη της επαρχίας, περίπου 250 μαθητές συγκεντρώθηκαν σε λύκειο και προσευχήθηκαν μαζί με τους καθηγητές τους. «Ελπίζουμε πως αυτό θα φέρει σύντομα τη βροχή», δήλωσε η διευθύντρια του σχολείου, Λουσία Αντριάνι.

د اندونیزیا په یو ښوونځي کې سلګونو زده کوونکو او ښوونکو د استسقا لمونځ وکړ. پدې هیواد کې د څو میاشتو راهیسې باران نه دی شوی او په ځنګلونو کې اورونه هم لګیدلي. د جاوا ولایت والي او د محمدیه په نامه یوې اسلامي ټولنې د باران لپاره له خلکو غوښتي چې د استسقا لمونځ وکړي. pic.twitter.com/5fdYumu7cd — VOA Pashto (@VOAPashto) October 22, 2026

Στις προσευχές συμμετείχαν και κάτοικοι της περιοχής. Ένας εξ αυτών, ο Αχμάντ Σαϊφουντίν, ανέφερε: «Τις τελευταίες ημέρες, διερωτήθηκα γιατί σχεδόν όλος ο κόσμος προσπαθούσε να επιλύσει αυτές τις καταστροφές με τη βοήθεια της λογικής. Γιατί να μην προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε μια λύση στους ουρανούς;».

Την ίδια ώρα, μεγαλώνει ο αριθμός των θυμάτων από τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Χθες, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στο ινδονησιακό τμήμα της νήσου Βόρνεο, ενώ την περασμένη εβδομάδα είχαν σκοτωθεί ακόμη πέντε πυροσβέστες στην επαρχία της Ανατολικής Ιάβας.

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