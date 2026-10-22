Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ «ταρακούνησε» το Θιβέτ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έπληξε την Πέμπτη, 22/10, την περιοχή του Θιβέτ στη νοτιοδυτική Κίνα, ανακοίνωσε το Κινεζικό Σεισμολογικό Δίκτυο (CENC).
Ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 22.33 τοπική ώρα (17.33 ώρα Ελλάδας) και προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.
Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην ορεινή επαρχία Ναγκτσού, στο βόρειο Θιβέτ, σε βάθος 10 χλμ.. Το μέσο υψόμετρο, σε ακτίνα 5 χλμ. από το επίκεντρο, είναι 4.864 μέτρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του CENC.
Ο σεισμός αυτός, ο ισχυρότερος που έχει πλήξει την Κίνα από τον Ιανουάριο του 2024, έγινε αισθητός σε τοπικό επίπεδο. Το επίκεντρό του απέχει περίπου 400 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Θιβέτ, τη Λάσα.
Το 2010, σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών είχε πλήξει το Γιούσου, σε απόσταση περίπου 280 χλμ. στη γειτονική επαρχία Τσινγκχάι, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 2.698 ανθρώπων και αφήνοντας πίσω του σχεδόν 300 αγνοούμενους.
Διαβάστε επίσης:
Εκκενώθηκαν τα κεντρικά γραφεία της Aramco υπό τον φόβο των Χούθι – Μπαράζ επιθέσεων σε υποδομές της Σαουδικής Αραβίας
Ο Μακρόν ανακοίνωσε απαγόρευση διαδηλώσεων, δεν θα πραγματοποιηθεί η πορεία των Κίτρινων Γιλέκων
Παραιτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ο Μοσκοβισί
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.