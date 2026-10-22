Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ «ταρακούνησε» το Θιβέτ

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Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έπληξε την Πέμπτη, 22/10, την περιοχή του Θιβέτ στη νοτιοδυτική Κίνα, ανακοίνωσε το Κινεζικό Σεισμολογικό Δίκτυο (CENC).

Ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 22.33 τοπική ώρα (17.33 ώρα Ελλάδας) και προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην ορεινή επαρχία Ναγκτσού, στο βόρειο Θιβέτ, σε βάθος 10 χλμ.. Το μέσο υψόμετρο, σε ακτίνα 5 χλμ. από το επίκεντρο, είναι 4.864 μέτρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του CENC.

🚨 M7.0 earthquake, 183 km ENE of Nagqu, Tibet, China.



At just 10 km deep, this is a shallow event and was likely felt across a wide area. Shallow earthquakes can produce stronger surface shaking than deeper events of similar magnitude.



This is the largest of 2 earthquakes… pic.twitter.com/pBQN9H1zA9 — GeoShake | Community Seismic Network (@geoshake_ai) October 22, 2026

Ο σεισμός αυτός, ο ισχυρότερος που έχει πλήξει την Κίνα από τον Ιανουάριο του 2024, έγινε αισθητός σε τοπικό επίπεδο. Το επίκεντρό του απέχει περίπου 400 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Θιβέτ, τη Λάσα.

Το 2010, σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών είχε πλήξει το Γιούσου, σε απόσταση περίπου 280 χλμ. στη γειτονική επαρχία Τσινγκχάι, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 2.698 ανθρώπων και αφήνοντας πίσω του σχεδόν 300 αγνοούμενους.

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