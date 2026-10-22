Παραιτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ο Μοσκοβισί

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Ο σοσιαλιστής πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Πιερ Μοσκοβισί παραιτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, λιγότερο από ένα χρόνο μετά τον διορισμό του, ανακοίνωσε σήμερα το όργανο αυτό της ΕΕ με έδρα το Λουξεμβούργο.

Ο πρώην πρόεδρος του Γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους και την επιθυμία του να διατηρήσει την ελευθερία του λόγου ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών.

«Η συμφιλίωση της οικογενειακής μου ζωής, στην οποία είμαι βαθιά αφοσιωμένος, με τη ζωή στο Λουξεμβούργο είναι πραγματικά πολύ περίπλοκη. (…) Και, στη δύσκολη, έως και τραγική περίοδο που έρχεται, πιστεύω ότι, δεδομένης της εμπειρίας μου, ο ρόλος μου είναι επίσης να συμβάλω στον δημόσιο διάλογο εδώ στη Γαλλία», εξήγησε σε συνέντευξή του στο Le Point.

Σε ηλικία 69 ετών, ο Μοσκοβισί έχει διατελέσει μεταξύ άλλων Ευρωπαίος Επίτροπος, υπουργός, Σοσιαλιστής βουλευτής και πρώτος πρόεδρος του Γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο την 1η Ιανουαρίου για εξαετή θητεία.

Ο διάδοχός του θα διοριστεί από εκπροσώπους των ευρωπαϊκών κρατών, βάσει πρότασης της γαλλικής κυβέρνησης και μετά από διαβούλευση με το Ευρωκοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα ανεξάρτητο θεσμικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ.

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