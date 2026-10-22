Ουκρανία: Στο ΝΑΤΟ στρέφει την τελευταία του ελπίδα για όπλα και πυρομαχικά ο Ζελένσκι

Takeaways by to pontiki AI Η Ουκρανία στρέφεται πλέον στο ΝΑΤΟ για την προμήθεια όπλων και πυρομαχικών μέσω του κεντρικού οργανισμού προμηθειών της συμμαχίας.

Η συγκεκριμένη συνεργασία επιτρέπει στο Κίεβο να αποκτήσει ταχύτερη πρόσβαση σε αμυντικό εξοπλισμό και υπηρεσίες υποστήριξης με πιο ευνοϊκούς οικονομικούς όρους.

Η απόφαση αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενης πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε ουκρανικές αμυντικές εταιρείες να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για την προμήθεια εξοπλισμού.

Εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ επισημαίνουν ότι η εν λόγω συνεργασία προσφέρει αμοιβαία οφέλη, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία και την καινοτομία της ουκρανικής πολεμικής βιομηχανίας.

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Μετά το μπλόκο από τις ΗΠΑ, πλέον η Ουκρανία στρέφεται στο ΝΑΤΟ για την προμήθεια όπλων και πυρομαχικών.

Σύμφωνα με τους Financial Times η συμμαχία θα επιτρέψει στην Ουκρανία ν’ αγοράσει όπλα, πυρομαχικά και αμυντικό εξοπλισμό, μέσω του κεντρικού οργανισμού προμηθειών της, επιτρέποντας την ταχύτερη πρόσβαση του Κιέβου σε αμυντικές προμήθειες και σε πιο φθηνές τιμές. «Αυτό παρέχει στην Ουκρανία τη δυνατότητα να αξιοποιήσει, μέσα από ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο, ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων που προσφέρουμε: τεχνογνωσία στις προμήθειες, υπηρεσίες υποστήριξης και πρόσβαση σε μια καθιερωμένη βιομηχανική βάση», δήλωσε στην εφημερίδα η Ζακλίν Μπόρσμπουμ, διευθύντρια της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA).

«Θα υπάρξουν οικονομίες κλίμακας», πρόσθεσε η ίδια, ενώ η κίνηση αυτή έρχεται μετά την επιδείνωση των σχέσεων Κιέβου και Ουάσιγκτον, που έχουν φτάσει στο ναδίρ τους, ακόμα και μετά την περιβόητη αντιπαράθεση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο την περασμένη χρονιά, σημειώνουν οι FT. Η ανακοίνωση για τις προμήθειες αποτελεί συνέχεια μιας απόφασης που έλαβε το ΝΑΤΟ τον Απρίλιο, επιτρέποντας σε ουκρανικές αμυντικές εταιρείες να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς της NSPA για την προμήθεια εξοπλισμού. Η απόφαση αυτή έχει ανοίξει δυνητικά επικερδείς επιχειρηματικές ευκαιρίες για την πολεμική βιομηχανία της Ουκρανίας.

Την περασμένη εβδομάδα, η NSPA διοργάνωσε στο Κίεβο μια εκδήλωση για την άμυνα, στην οποία συμμετείχαν περίπου 150 ουκρανικές εταιρείες. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι διαδικασίες μέσω των οποίων οι κατασκευαστές μπορούν να εγγραφούν ως επιλέξιμοι προμηθευτές και να διεκδικήσουν συμβάσεις. Το τελευταίο αυτό βήμα για την προσέγγιση της Ουκρανίας με το ΝΑΤΟ πραγματοποιείται καθώς η Ευρώπη διοχετεύει τεράστια χρηματικά ποσά στον αμυντικό τομέα της, λόγω του πολέμου της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Χώρες όπως η Γερμανία δεσμεύονται να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες τους, προκειμένου να κατευνάσουν τον Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει να αποσύρει την αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη.

Οι ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν επίσης να αντλήσουν διδάγματα από την πολεμική εμπειρία της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης. Οι ουκρανικές εταιρείες έχουν επεκτείνει ταχύτατα την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και άλλων στρατιωτικών τεχνολογιών από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής το 2022. Παράλληλα, έχουν αναπτύξει όπλα και συστήματα που προσελκύουν αυξανόμενο ενδιαφέρον από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες επιδιώκουν να εκσυγχρονίσουν τις ένοπλες δυνάμεις τους. «Η καινοτομία τους εξελίσσεται αυτή τη στιγμή με τόσο γρήγορους ρυθμούς, ώστε έχουμε πολλά να μάθουμε από αυτούς», δήλωσε η Μπόρσμπουμ στους FT. «Είναι αναμφίβολα προς όφελος και των δύο πλευρών».

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