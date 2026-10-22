Ο Μακρόν ανακοίνωσε απαγόρευση διαδηλώσεων, δεν θα πραγματοποιηθεί η πορεία των Κίτρινων Γιλέκων 

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Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, μετά από σύσκεψη που είχε σήμερα με τους επικεφαλής των κρατικών υπηρεσιών πληροφοριών ανακοίνωσε την απαγόρευση ορισμένων διαδηλώσεων τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αποκατασταθεί η «ηρεμία».



Ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε ότι απόφαση αυτή υιοθετήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας «των κέντρων των πόλεών μας, και ιδίως των επιχειρήσεων και των δημόσιων κτιρίων μας».

«Οι κανόνες είναι απλοί: δεν πρέπει να υπάρξουν διαδηλώσεις τις επόμενες ημέρες», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πορείες και διαδηλώσεις που υποστηρίζονται από τα εργατικά συνδικάτα θα μπορούν να πραγματοποιηθούν εφόσον είναι σύμφωνοι οι δήμαρχοι και οι νομάρχες ανά περιοχή. Ο Γάλλος πρόεδρος αναφερόμενος στις ταραχές του προηγούμενου Σαββατοκύριακου επέρριψε ευθύνες στις αστυνομικές αρχές καταλογίζοντάς τους «έλλειψη διορατικότητας και στοιχεία έκπληξης» απέναντι στη βία που ξέσπασε στο περιθώριο των διαδηλώσεων σε ορισμένες πόλεις. Εκ παραλλήλου κατηγόρησε «οργανωμένες ακροαριστερές ομάδες που, με ακραία βία και προσεκτικούς σχεδιασμούς στοχεύουν στην ανατροπή της Δημοκρατίας, ενώ καταδίκασε και τις «πράξεις παραβατικότητας έναντι των οποίων πρέπει επίσης να είμαστε εξαιρετικά αυστηροί, αλλά οι οποίες δεν είναι της ίδιας φύσης».

Επισημαίνοντας τα διάφορα μέτρα ασφαλείας που εφάρμοσαν οι νομάρχες (απαγόρευση κυκλοφορίας, απαγορεύσεις συγκεντρώσεων κ.λπ.) και τις νομικές διαδικασίες που οδήγησαν σε «αρκετές χιλιάδες συλλήψεις και προφανώς αρκετές εκατοντάδες άτομα στη φυλακή», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη συνάντηση μεταξύ της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων και μια άλλη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δημάρχων του Παρισιού, της Λυών και της Μασσαλίας με τον πρωθυπουργός Λεκόρνί. Ο Γάλλος πρόεδρος είπε επίσης ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση θα συναντηθούν με φοιτητικές οργανώσεις λυκείων και πανεπιστημίων, εκπαιδευτικούς, συνδικάτα, εργοδοτικές οργανώσεις, τοπικές αρχές και μέλη του κοινοβουλίου».

Απαγορεύτηκε η πορεία των Κίτρινων Γιλέκων

Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι θα συνεδριάσει την Παρασκευή Συμβούλιο Αμυνας για να λάβει «πρόσθετες αποφάσεις». Τέλος η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι η πορεία από την Βαστίλη ως την πλατεία του έθνους που διοργανώνει το ερχόμενο Σάββατο τα εργατικά συνδικάτα θα επιτραπεί ενώ αντιθέτως δεν θα επιτραπεί η πορεία των κίτρινων γιλέκων από την πλατεία της Ρεπουμπλίκ ως την Οπερα.

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