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ΚΟΣΜΟΣ

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22.10.2026 15:32

Χάος στο αλβανικό Κοινοβούλιο: Ξύλο και αναποδογυρισμένα έδρανα – Βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια

22.10.2026 15:32
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Η ένταση από τους δρόμους των Τιράνων μεταφέρθηκε στο αλβανικό Κοινοβούλιο, όπου η συνεδρίαση σημαδεύτηκε από άγριες αντιπαραθέσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος επιχείρησαν να αποκλείσουν το βήμα της Βουλής, φωνάζοντας συνθήματα, πετώντας νερό και ανατρέποντας έδρανα, ενώ η κατάσταση κλιμακώθηκε με χειροδικίες και προσωρινή διακοπή των εργασιών.

Καταγγελίες για βία και μήνυμα από την Ευρώπη

Η ένταση συνεχίστηκε και μετά την επανέναρξη της συνεδρίασης. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ταουλάντ Μπάλα, δημοσίευσε φωτογραφία με τραυματισμένο δάχτυλο, κατηγορώντας τον βουλευτή της αντιπολίτευσης Φλαμούρ Νόκα για τη σύγκρουση και τονίζοντας ότι η βία δεν θα ανακόψει την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.

Την ίδια ώρα, πανεπιστημιακοί και φοιτητές συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, με το συνδικάτο των πανεπιστημιακών να απευθύνει κάλεσμα για διαμαρτυρία έξω από το Κοινοβούλιο. Από το Μαυροβούνιο, όπου διεξάγεται η σύνοδος της Διαδικασίας του Βερολίνου, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε ότι η βία και η πόλωση δεν μπορούν να αποτελούν απάντηση στις πολιτικές προκλήσεις, καλώντας παράλληλα τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


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