Οι Ιρανοί φυλάκισαν τον «Τραμπ» σε κοινή θέα, με τους περαστικούς να τον χλευάζουν – «Αυτή τη φορά θα σε σκοτώσουμε!» (Video)

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Μια ασυνήθιστη εγκατάσταση με πρωταγωνιστή έναν άνδρα που υποδύεται τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε την εμφάνισή της στην Τεχεράνη, προκαλώντας το ενδιαφέρον των περαστικών.

Ο δήμος της ιρανικής πρωτεύουσας τοποθέτησε σε κεντρικό σημείο μια κατασκευή που παραπέμπει σε κελί φυλακής, στο εσωτερικό της οποίας βρίσκεται ένας άνδρας μεταμφιεσμένος στον Αμερικανό πρόεδρο, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά των ΗΠΑ που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την έναρξη του πολέμου.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στις επικοινωνιακές κινήσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας για την απαξίωση της Ουάσιγκτον, μετά τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Στη διάρκεια του πολέμου, η Τεχεράνη έχει επιστρατεύσει, μεταξύ άλλων, μεγάλης κλίμακας γκράφιτι και βίντεο κινουμένων σχεδίων τύπου Lego.

Η νέα κατασκευή τοποθετήθηκε αυτή την εβδομάδα στην πλατεία Τατζρίς, σε μία από τις εύπορες συνοικίες του βόρειου τμήματος της πρωτεύουσας. Πάνω σε διαφημιστική πινακίδα έχει στηθεί ένα μικρό κελί, όπου ένας άνδρας με κοστούμι, κόκκινη γραβάτα και μάσκα από λάτεξ που παραπέμπει στον Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται πίσω από τα κάγκελα. Στο εσωτερικό υπάρχουν επίσης ένα κρεβάτι και μια τουαλέτα.

Δίπλα στην εγκατάσταση, ηλεκτρονική οθόνη προβάλλει μηνύματα για τα «εγκλήματα πολέμου» που η ιρανική πλευρά αποδίδει στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της σύγκρουσης.

Συνθήματα εκδίκησης και ειρωνικά σχόλια για τον «φυλακισμένο» Τραμπ

Η εγκατάσταση προσέλκυσε πλήθος κόσμου, με τους επισκέπτες να φωτογραφίζονται μπροστά από το κελί, να βγάζουν selfies και να αστειεύονται με τον άνδρα που υποδύεται τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ανάμεσα στις φωνές που ακούστηκαν από το συγκεντρωμένο πλήθος ήταν και ειρωνικά σχόλια, αλλά και απειλές κατά του Τραμπ.

«Μην ανησυχείς, θα πληρώσουμε την εγγύησή σου και θα σε αφήσουμε ελεύθερο!» φώναξε ένας άνδρας, ενώ ένας άλλος εξαπέλυσε απειλές λέγοντας: «Τραμπ, αυτή τη φορά θα σε σκοτώσουμε!».

Σύμφωνα με Μέσα Ενημέρωσης που πρόσκεινται στην ιρανική κυβέρνηση, η εγκατάσταση θα παραμένει σε λειτουργία όλο το 24ωρο, κάθε ημέρα της εβδομάδας. Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ο δήμος της Τεχεράνης επιδιώκει να διατηρήσει στο προσκήνιο το αίτημα για δικαιοσύνη.

Η εκστρατεία κατά του Αμερικανού προέδρου ξεκίνησε μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου. Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία παρουσιάζει τον Τραμπ ως «εγκληματία», προβάλλοντας παράλληλα τη διάθεση για εκδίκηση.

Παράλληλα, η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών έπληξαν σκόπιμα μη στρατιωτικούς στόχους. Στις περιπτώσεις που επικαλείται περιλαμβάνονται ένα σχολείο και μια γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν, όπου, σύμφωνα με τις ιρανικές καταγγελίες, σκοτώθηκαν δεκάδες παιδιά και γυναίκες.

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