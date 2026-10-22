Γαλλία: Στη φυλακή 217 άτομα μετά τα επεισόδια στις διαδηλώσεις – Να ανασταλεί το δικαίωμα ψήφου στους κατηγορουμένους ζητά ο υπουργός Δικαιοσύνης

Takeaways by to pontiki AI Συνολικά 217 άτομα οδηγήθηκαν στη φυλακή από τους 2.700 που συνελήφθησαν για τα επεισόδια και τις λεηλασίες του περασμένου Σαββατοκύριακου στη Γαλλία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι οι περισσότεροι συλληφθέντες είναι άνδρες ηλικίας 18 έως 25 ετών χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρώο, ενώ πρότεινε την αναστολή του δικαιώματος ψήφου τους.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατηγόρησε ακροαριστερές ομάδες για προσπάθεια ανατροπής της Δημοκρατίας και απαγόρευσε τις διαδηλώσεις στο Παρίσι για το προσεχές Σάββατο.

Λόγω των αναμενόμενων κινητοποιήσεων στην πρωτεύουσα, η έκθεση σύγχρονης τέχνης Art Basel Paris θα ολοκληρωθεί πρόωρα την Παρασκευή για λόγους ασφαλείας.

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Συνολικά 217 άτομα έχουν φυλακιστεί από τους 2.700 που συνελήφθησαν μετά τη βία και τις λεηλασίες του περασμένου Σαββατοκύριακου στη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν.

«Αυτή είναι πραγματικά μια εξαιρετικά σθεναρή απάντηση, πρωτοφανής στο εύρος της», δήλωσε ο Νταρμανέν, τονίζοντας ότι οι μισοί από τους συλληφθέντες είχαν λευκό ποινικό μητρώο.

"Les Français attendent de nous de la justice et de l'extrême fermeté face aux casseurs", estime Gérald Darmanin, ministre de la Justice pic.twitter.com/hhplBVWIcm — BFM (@BFMTV) October 22, 2026

«Είναι γενικά άνδρες ηλικίας μεταξύ 18 και 25 ετών, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είχαν απασχολήσει τη δικαιοσύνη», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης έξω από τη φυλακή Φλερί-Μεροζί στην περιοχή του Παρισιού.

Ο Νταρμανέν υποστήριξε επίσης την αναστολή του δικαιώματος ψήφου για τους κατηγορουμένους: «Δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος που επιτίθεται σε αστυνομικούς και χωροφύλακες, που λεηλατεί επιχειρήσεις, θα μπορούσε να ασκήσει τα πολιτικά του δικαιώματα στις επερχόμενες εκλογές», δήλωσε ο υπουργός.

Λεηλασίες και βία συγκλόνισαν γαλλικές πόλεις το περασμένο Σαββατοκύριακο, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας, κατά τις οποίες 3.000 επιχειρήσεις λεηλατήθηκαν και βανδαλίστηκαν σε όλη τη χώρα.

🇫🇷 FLASH – Des centaines de manifestants se rassemblent près de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, après la décision du tribunal administratif de LEVER L’INTERDICTION de la manifestation organisée à l’appel d’Interfac Île-de-France. (via @ybouziar) pic.twitter.com/kDkdHDjDFj — AlertesInfos (@AlertesInfos) October 22, 2026

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατηγόρησε ακροαριστερές ομάδες ότι προσπάθησαν να «ανατρέψουν τη Δημοκρατία» κατά τη διάρκεια της βίας του Σαββάτου, της χειρότερης των τελευταίων ετών, μόλις έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Μάλιστα ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε απαγόρευση διαδηλώσεων το Σάββατο στο Παρίσι, μεταξύ αυτών και των Κίτρινων Γιλέκων, γεγονός που πυροδότησε νέες κινητοποιήσεις.

‼️ [ 🇫🇷 FRANCE ]



🔸 Situation ubuesque à Paris. Initialement interdite, une manifestation étudiante a finalement été autorisée mais la préfecture a aussitôt pris un nouvel arrêté imposant un rassemblement statique, empêchant ainsi le cortège de défiler.



Sur place, des centaines… — Little Think Tank (@L_ThinkTank) October 22, 2026

Ενόψει των νέων διαδηλώσεων που αναμένονται στην πρωτεύουσα το Σάββατο, η μεγάλη έκθεση σύγχρονης τέχνης Art Basel Paris θα κλείσει τις πύλες της την Παρασκευή, δύο ημέρες νωρίτερα από το αρχικό πρόγραμμα, ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές.

#ArtnetNews: On Wednesday, afternoon, Art Basel organizers made a decision: The fair will close early, on Friday, at 7 p.m., “in light of potential demonstrations across Paris this weekend, and in the interest of safeguarding our visitors,” Vincezo de Bellis, Art Basel's chief… pic.twitter.com/VbKkGrIy1D October 22, 2026

«Λόγω των πιθανών διαδηλώσεων στο Παρίσι αυτό το Σαββατοκύριακο και προκειμένου να προστατεύσουμε τους επισκέπτες, τους εκθέτες, τους συνεργάτες και το προσωπικό μας, καθώς και τα έργα τέχνης, η Art Basel Paris θα ολοκληρώσει την έκδοση του 2026 την Παρασκευή», αναφέρει η ανακοίνωσή τους.

🔴 EN DIRECT

La foire d'art contemporain Art Basel Paris écourtée de deux jours en raison des manifestationshttps://t.co/7mqeG6AKSL pic.twitter.com/9zKIYaofz8 — BFM (@BFMTV) October 22, 2026

Αρχικά, αυτή η μεγάλη διεθνής έκθεση, η οποία άνοιξε για τους επαγγελματίες την Τετάρτη στο Grand Palais, κοντά στα Ηλύσια Πεδία, είχε προγραμματιστεί να παραμείνει ανοιχτή για το κοινό το Σάββατο και την Κυριακή.

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