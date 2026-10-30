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30.10.2026 08:22

Υπόθεση «Χωριάτικο»: Συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων – Προφυλακίστηκε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος (video)

30.10.2026 08:22
xoriatiko gada

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Στην Ευελπίδων για να απολογηθούν θα βρεθούν σήμερα (30/10) οι υπόλοιποι 29 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο».

Χτες, κρίθηκε προφυλακιστέος ο ιδιοκτήτης Άγγελος Γιαννακόπουλος, ενώ ελεύθερος αφέθηκε ο γιος του επιχειρηματία με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και 6 από τους 12 κατηγορούμενους που πέρασαν χθες (29/10) την πόρτα του ανακριτή και του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο mr «Χωριάτικο» ζήτησε να τεθεί σε κατ’οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση επικαλούμενος σοβαρά προβλήματα υγείας και το γεγονός ότι είναι πατέρας ανήλικου παιδιού. 

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος παρέδωσε στην Ανακρίτρια υπόμνημα με τις θέσεις που προβάλλει έναντι των κατηγοριών, ισχυριζόμενος ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και ότι δεν υφίσταται ούτε απάτη, ούτε άλλα αδικήματα που τον βαρύνουν.

Όπως ισχυρίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απέκρυψε φορολογητέα ύλη καθώς, όπως αναφέρει, τα ποσά που αναφέρονται στην δικογραφία αντλούνται από τις δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί. Ο θεωρούμενος ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, φέρεται επίσης να απορρίπτει τις αιτιάσεις της δικογραφίας περί εταιρειών που αλλάζουν διαχειριστές ενώ καταγράφουν οφειλές, ισχυριζόμενος ότι η αλλαγή διαχείρισης αφορούσε την δυνατότητα τους να εξακολουθούν να λειτουργούν και όχι για την αποφυγή υποχρεώσεων τους προς το Δημόσιο.

Η επιδίωξη του, όπως φέρεται να υποστηρίζει, ήταν να ρυθμιστούν οι οφειλές, διαδικασία που για κάποιες εξ αυτών είχε γίνει ήδη, όπως λέει ο κατηγορούμενος. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο 57χρονος φαίνεται να απορρίπτει αναφορές σε «ευκαιριακές εταιρείες», τονίζοντας ότι η δραστηριότητα του ξεκινά από το 1996.

Στην εκατοντάδων σελίδων δικογραφία καταγράφεται σωρεία εγκληματικών πράξεων που πλην των πρακτικών φοροδιαφυγής και μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών προς το Δημόσιο, αφορούν μαστροπεία, περίπτωση ληστείας, απάτης κ.ά.

Η εγκληματική οργάνωση φαίνεται να είχε πρόσβαση σε δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς προκειμένου να λαμβάνει ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους ή άλλες ενέργειες της διοίκησης, ώστε να μπορεί να προετοιμαστεί.

Για την εκτεταμένη δραστηριότητα της ομάδας, τον πλήρη έλεγχο της οποίας φέρεται να είχε ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων, Άγγελος Γιαννακόπουλος, στον οποίο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 09:33
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