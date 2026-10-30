Χάρης Ρώμας: «Δεν έχω δει κανένα πρόβλημα σε παιδιά που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες» (Video)

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Για την καλλιτεχνική του πορεία, την ενασχόλησή του με τα κοινά, αλλά και τη στάση που ο ίδιος κρατά σε φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα μίλησε ο Χάρης Ρώμας.

Μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός στάθηκε στη σημασία της ανάδειξης νέων δημιουργών, ενώ έδωσε τη δική του συμβουλή στους μαθητές του, προτρέποντάς τους να μην εγκλωβίζονται σε συγκεκριμένα πρότυπα και να αποφεύγουν τα «καλούπια», προκειμένου να αναπτύξουν τη δική τους καλλιτεχνική ταυτότητα.

«Ο καλλιτέχνης κουβαλάει ένα δικό του στίγμα και μια προσωπικότητα. Εγώ λέω στους μαθητές μου να αποφεύγουν το καλούπι, για να ξεχωρίσουν. Πρέπει να ενεργοποιούνται νέοι άνθρωποι, νέοι δημιουργοί. Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να έχουν το βήμα. Από την άλλη, δεν υπάρχει σταμάτημα για έναν καλλιτέχνη που παραμένει δημιουργικός και θέλει να προσφέρει. Δεν είμαι νοσταλγός του χθες. Καμία γενιά δεν έχει το αποκλειστικό δικαίωμα στο ταλέντο» είπε αρχικά, καλεσμένος του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στην εκπομπή «Άνω Κάτω Κοινωνία».

Αναφερόμενος στην ενασχόλησή του με τα κοινά, ο Χάρης Ρώμας σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την απήχηση που έχουν, όπως είπε, όσοι επιλέγουν να λένε στο κοινό όσα θέλει να ακούσει.

«Υπάρχει μια μεγάλη μερίδια ανθρώπων εκεί έξω που οι ηλίθιοι έχουν μεγάλη πέραση, τους λένε τα εύκολα πράγματα που θέλουν να ακούσουν. Αυτό που με κάνει ευτυχισμένο δεν είναι η πολιτική» τόνισε.

Μιλώντας για την επαγγελματική του διαδρομή, ο Χάρης Ρώμας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα έργα του εξακολουθούν να έχουν απήχηση ακόμη και στις νεότερες γενιές.

«Η Τέχνη μου έχει απήχηση και σε νεότερες γενιές, που σημαίνει ότι αυτό που έφτιαξα είναι ακόμα φρέσκο, εφόσον λειτουργεί. Έφυγα από το σπίτι μου στα 23, γιατί ήρθα σε ρήξη με τον πατέρα μου, που ήταν πετυχημένος έμπορος, καλλιεργημένος άνθρωπος και ήθελε ο γιος του να βγάλει την Ιατρική. Για να τα βγάζω πέρα δούλευα ως μπάρμαν και στα 25 παντρεύτηκα μια συμφοιτήτριά μου, ήταν πολύ προσωπική μου υπόθεση και κράτησε 2 χρόνια και κάτι. Θεώρησα ότι δεν θα είναι αυτό που θα μπορούσα να είμαι μια ολόκληρη ζωή μαζί. Είχε μείνει έγκυος και απέβαλε» αποκάλυψε.

Ο Χάρης Ρώμας τοποθετήθηκε για διάφορα ζητήματα δηλώνοντας -μεταξύ άλλων- σύμφωνος με τον θεσμό της παρένθετης μητρότητας, ενώ αποκάλυψε ότι ο ίδιος διανύει μια πολύ ομορφη περίοδο στην προσωπική του ζωή χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου.

«Δεν οφείλει κανένας να δηλώνει την έμφυλη ταυτότητά του. […] Συμφωνώ με τον θεσμό της παρένθετης μητέρας. […] Δεν έχω δει κανένα πρόβλημα σε παιδιά που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειεςΕίμαι σε μια σχέση απόλυτης αγάπης, μένουμε μαζί αλλά δεν θα την παρουσίαζα ποτέ δημόσια, γιατί έτσι εκθέτεις και την άλλη πλευρά. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου» είπε.

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