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PODCASTS

Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

30.10.2026 08:00

Podcast – Σε ολόκληρο τον κόσμο: Δέκα «κρυμμένα», υπέροχα μουσεία

30.10.2026 08:00
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Πέρα από το γνωστό, «βαρύ πυροβολικό» των μουσείων όλου του κόσμου (π.χ. Λούβρο, Ουφίτσι, Βρετανικό και άλλα ανάλογα), υπάρχουν κάποια άλλα, «κρυμμένα» σε άγνωστες γωνιές του πλανήτη.

Υπάρχει μια τάση ανανέωσης και εκσυγχρονισμού όλων των μουσείων. Συμμετοχή του επισκέπτη, διαδραστικότητα, εκθέματα ζωντανά, τα οποία υπακούουν σε ένα σενάριο και δεν ποντάρουν στον εντυπωσιασμό της ποσότητας. Από το «Μουσείο της αθωότητας», βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Ορχάν Παμούκ, δίπλα μας, στην Κωνσταντινούπολη ως το μακρινό μουσείο του Άνκορειτζ, στην Αλάσκα.

Βρίσκουμε μουσεία που εντυπωσιάζουν με την πρωτοτυπία τους και τον ζωντανό τρόπο παρουσίασης των εκθεμάτων τους, στη Σούκρε της Κολομβίας, όπου γνωρίζουμε τον πολιτισμό των ιθαγενών της περιοχής, στη Λίμα του Περού, στο Περθ της Αυστραλίας, στην Γιογκιακάρτα της Ινδονησίας.

Όλα αυτά συνθέτουν μια σύγχρονη αντίληψη για τη μουσειολογία, η οποία εξελίσσεται σε μια επιστήμη, που «ζει ανάμεσά μας», πλέον, δεν αποτελεί σύνολο από σκονισμένες βιτρίνες. Και η νέα τούτη αντίληψη υλοποιείται με τον καλύτερο τρόπο, στο «δικό μας» μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο θα κατατάσσαμε ως κορυφαίο, σε μια σχετική λίστα δέκα «κρυμμένων», αλλά υπέροχων, μουσείων του κόσμου.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 09:33
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