Podcast – Μάξιμος Μουμούρης: «Η σύζυγός μου, Νάντια Γιαννακοπούλου, είναι πολύ ειλικρινής πολιτικός. Με εκπλήσσει καθημερινά»

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Από τον Οκτώβριο η πανέξυπνη σάτιρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Branden Jacobs-Jenkins με τίτλο «Γκλόρια» παρουσιάζεται στο θέατρο Δημήτρης Χορν, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Έμιλυ Λουίζου. Πρωταγωνιστούν: Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Μάξιμος Μουμούρης, Δανάη Βασιλοπούλου, Στέργιος Μικρούτσικος.

Με αυτή την αφορμή ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την υπόθεση του έργου, μια ακόμη ημέρα ξημερώνει στον δρόμο για το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή… Στην κόλαση μάλλον! Το εργασιακό πεδίο μάχης είναι ένα «γυαλιστερό» glam περιοδικό, που έχει αρχίσει εδώ και χρόνια να βουλιάζει. Αλαφιασμένοι νεαροί, κυρίως δημοσιογράφοι, βοηθοί αρχισυντάκτη, περιοδικατζίδες και πρακτικάριοι προσπαθούν να επιπλεύσουν, ενώ αναλώνονται σε λεκτικές διαμάχες, κουτσομπολιά και χυδαιότητες.

Η έννοια της ομάδας έχει ακυρωθεί, η φιλοδοξία, η ακόρεστη δίψα για κυριαρχία και η προσωπική άνοδος είναι τα μοναδικά ζητούμενα, η συναδελφικότητα βγαίνει από το λεξιλόγιο και η εκμετάλλευση, η υποκρισία, το κυνήγι της δημοσιότητας και το ψέμα επιβάλλονται και κυριαρχούν. Και ξαφνικά, μια μέρα, κάτι συμβαίνει. Ένα αναπάντεχο γεγονός έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα.

Με ένα ιδιαίτερο και απίστευτα καυστικό χιούμορ, το έργο επισημαίνει το πώς οι σύγχρονες και πιεστικές συνθήκες εργασίας καταφέρνουν να εξαλείψουν τις ηθικές αρχές του εργαζόμενου, να διαλύσουν τις προσωπικές σχέσεις του και να διαταράξουν τον ψυχικό του κόσμο.

Πρόκειται για μία σάτιρα υψηλών προδιαγραφών που ακροβατεί ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα και πραγματεύεται τις σχέσεις, τις συγκρούσεις και τη δυσφορία των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον που, ενώ κάθε μέρα τους εξαντλεί όλο και περισσότερο, τροφοδοτεί το αίσθημα επιβίωσης μαζί με τα κρυφά ανθρωποφαγικά ένστικτά τους.

Ο Μάξιμος μίλησε επίσης για τον ρόλο του στο έργο και τόνισε ότι πάντα του αρέσουν οι μεγάλοι μονόλογοι μέσα στις παραστάσεις. Ακόμη, αναφέρθηκε και στο θέμα των συνεργασιών των ηθοποιών μέσα σε μια παράσταση, λέγοντας ότι: «Το πιο σημαντικό κομμάτι της παράστασης είναι πρωτίστως η καλή συνεργασία μεταξύ των ηθοποιών».

Βέβαια, από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείψει και η αναφορά στη σύζυγό του και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι: «Η σύζυγός μου είναι πολύ ειλικρινής πολιτικός. Με εκπλήσσει καθημερινά».

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