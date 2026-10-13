Podcast – Γιώργος Κιμούλης: «Δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι η ελπίδα είναι μια ουτοπία»

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Στο Θέατρο Μουσούρη ο Γιώργος Κιμούλης και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος παρουσιάζουν από την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 το έργο του Τζον Λόγκαν, «ΚΟΚΚΙΝΟ», σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κιμούλη και παραγωγή του Κάρολου Παυλάκη. Με αυτή την αφορμή, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την υπόθεση, το έργο διαδραματίζεται στο στούντιο του ζωγράφου Μαρκ Ρόθκο στα τέλη της δεκαετίας του 1950, την περίοδο που ο μεγάλος εκπρόσωπος του αφηρημένου εξπρεσιονισμού εργάζεται πάνω στην παραγγελία της ζωής του: μια σειρά μεγάλων πινάκων για τους τοίχους ενός πολυτελούς εστιατορίου της Νέας Υόρκης. Ο διάσημος ζωγράφος, που πίστεψε ότι η τέχνη είναι χώρος στοχασμού, καλείται τώρα να κρεμάσει το έργο του πάνω από τραπέζια πλουσίων που θα τρώνε αδιαφορώντας. Η τέχνη έχει μετατραπεί σε εμπόρευμα και ο δημιουργός της καλείται να συναινέσει. Το ποσό της παραγγελίας είναι τεράστιο και ακριβώς γι’ αυτό ο ζωγράφος βρίσκεται μπροστά σ’ ένα μεγάλο δίλημμα. Να αρνηθεί και να μείνει πιστός στις αρχές του ή να δεχτεί και να συμβιβαστεί με τον κόσμο που περιφρονεί; Δίπλα του εργάζεται ο Κεν.

Ένας νέος ζωγράφος που μαθαίνει την τέχνη πλάι του και, παρόλο που τον θαυμάζει απεριόριστα, έχει αρχίσει να τον αμφισβητεί. Είναι η φωνή μιας νέας γενιάς που έρχεται να τα ανατρέψει όλα, να γκρεμίσει ό,τι θεωρήθηκε δεδομένο και να επιβάλει τους δικούς της όρους. Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η σύγκρουση δύο γενεών — ή μάλλον το πέρασμα από τη μία στην άλλη. Πάνω σε αυτό το έδαφος, ο Τζον Λόγκαν στήνει μία σχέση που λειτουργεί σε δύο επίπεδα και αλληλοτροφοδοτείται. Ο δάσκαλος και ο μαθητής που στέκονται ο ένας απέναντι στον άλλον θυμίζουν συχνά πατέρα και γιο.

Ο ώριμος δημιουργός νιώθει την απειλή ενός νέου κύματος καλλιτεχνών να πλησιάζει. Ο νεότερος, με τη σειρά του, διεκδικεί τον δικό του χώρο και το δικαίωμά του να αμφισβητεί. Είναι η αέναη διαδοχή που κάθε γενιά τη ζει ως ανατροπή και ταυτόχρονα ως οφειλή προς εκείνους που προηγήθηκαν. Ο Ρόθκο διδάσκει με τρόπο αυστηρό και συχνά βίαιο. Δεν παραδίδει μόνο κανόνες, αλλά εκθέτει τον νεότερο στη σκληρότητα της δημιουργίας και απαιτεί από αυτόν να σκεφτεί, να δει και να αντισταθεί. Το μάθημα, όμως, δεν είναι μονόδρομος. Ο δάσκαλος που διδάσκει είναι αυτός που, κάποια στιγμή, αφήνεται να διδαχθεί κι ο ίδιος. Ο μαθητής χρειάζεται τον δάσκαλο για να σταθεί, αλλά για να γίνει ο εαυτός του πρέπει κάποτε να σταθεί απέναντί του. Να αντικρούσει τον δάσκαλό του, ώστε να γεννηθεί ως δημιουργός. Δεν υπάρχει γέννηση δημιουργού χωρίς αυτή τη ρήξη.

Μιλώντας ο Γιώργος Κιμούλης για το έργο, είπε επίσης ότι αφορά τη δύσκολη, συχνά βίαιη σχέση ανάμεσα στη γενιά που φεύγει και στη γενιά που έρχεται και, ταυτόχρονα, τη σχέση ανάμεσα στο έργο που δημιουργεί ένας καλλιτέχνης και στον θεατή που στέκεται απέναντί του. Στο σημείο αυτό τόνισε ότι κάθε γενιά, και σε όλα τα επαγγέλματα, προσπαθεί να ανατρέψει την προηγούμενη και αυτό είναι φυσιολογικό. Μπορεί κανείς να δημιουργήσει κάτι καινούργιο χωρίς να διαγράψει εκείνον που προηγήθηκε. Να φύγει χωρίς να αρνηθεί από πού ξεκίνησε. Να κουβαλήσει μέσα του τον δάσκαλο χωρίς να παραμείνει για πάντα μαθητής του. Το «ΚΟΚΚΙΝΟ» είναι μια ιστορία ενηλικίωσης και των δύο ανδρών.

Τέλος, σχολιάζοντας την πορεία της Μαριάννας Κιμούλη στο θέατρο και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε: «Να αποδεχτούμε ότι τα παιδιά μας είναι αυτόνομα πλάσματα και να είμαστε πάντα δίπλα στα δικά τους “θέλω” κι όχι σ’ αυτά που θέλουμε εμείς».

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