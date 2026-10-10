Podcast – Μηνάς Βιντιάδης: «Με συγκλονίζει η ραγδαία αύξηση των παράξενων παιχνιδιών του μυαλού των ανθρώπων»

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Το νέο θεατρικό έργο του Μηνά Βιντιάδη «Το μισό του μηδέν» παρουσιάζεται, σε πρώτη πανελλήνια, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κιουρτσίδη, από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Με αυτή την αφορμή, ο συγγραφέας μίλησε στο topontiki.gr.

Στην αρχή της συζήτησης, αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους έγραψε το συγκεκριμένο έργο, με αυτό το θέμα. Είναι μια παράσταση βαθιά ανθρώπινη, με έντονο συναίσθημα, που αναρωτιέται πώς τα παιχνίδια του μυαλού δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τη φαντασία από την πραγματικότητα. Αναφερόμενος στον κεντρικό ήρωα του έργου, περιγράφει έναν άντρα που γίνεται έρμαιο του μυαλού του, το οποίο τον κάνει να πιστεύει ότι οι αναμνήσεις του είναι πιστά αντίγραφα στιγμών του παρελθόντος, ενώ στην πραγματικότητα είναι μικρές ιστορίες που ξαναγράφονται κάθε φορά που τις ανακαλεί στη μνήμη του. «Νομίζει ότι γνωρίζει ποιος είναι, μέχρι που, σιγά σιγά, γίνεται κάποιος άλλος», σημειώνει ο Μηνάς Βιντιάδης, ο οποίος, μέσα από το έργο του, θέλει να στείλει το μήνυμα ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο όσα θυμάται, αλλά και όσα αισθάνεται. Όσα το μυαλό κρύβει, η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.

«Το μισό του μηδέν», τόνισε ο συγγραφέας, είναι ένα βαθιά ανθρώπινο κείμενο, γραμμένο με τρυφερότητα και ευαισθησία. Τα πρόσωπα του έργου καλούνται να αντιμετωπίσουν τις απρόβλεπτες εκδοχές της ζωής, είτε αυτές προκύπτουν από την τύχη είτε από την ατυχία, αποκαλύπτοντας τις πολλαπλές όψεις της ανθρώπινης φύσης. Ακροβατώντας ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη, τη φαντασία και την πραγματικότητα, ο Μηνάς Βιντιάδης χειρίζεται με δεξιοτεχνία τα διαφορετικά επίπεδα τόπου και χρόνου, μέσα σε ένα σκηνικό σύμπαν όπου η φαντασία και η πραγματικότητα διαπλέκονται. Χρησιμοποιώντας το εύρημα του αναπάντεχου γεγονότος, ο συγγραφέας δοκιμάζει τα όρια των ανθρώπινων σχέσεων και διερευνά την ειλικρίνεια, την αγάπη και τη σταθερότητά τους, διεισδύοντας κάτω από την επιφάνεια των κοινωνικών συμβάσεων. Εκτός από την υπόθεση του έργου, αναφέρθηκε και στους ηθοποιούς του, τονίζοντας ότι ακριβώς αυτούς που επιθυμούσε, αυτούς και χρησιμοποίησε. Είναι ηθοποιοί του ΚΘΒΕ και παίζουν μόνο σ’ αυτή την παράσταση. Χαρακτηριστικά είπε: «Ο ηθοποιός δεν δίνει τον καλύτερό του εαυτό όταν πολυδιασπάται σε πολλές δουλειές ταυτόχρονα».

Κλείνοντας, είπε: «Όταν το μυαλό ξεχνάει, τότε η καρδιά θυμάται».

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