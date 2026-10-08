Podcast – Γιώργος Γαλίτης: «“Τα Ραδίκια Ανάποδα” έγιναν η ευκαιρία και η αφορμή να πατήσω ξανά γερά στα πόδια μου»

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Δώδεκα χρόνια επικηδείας, δωδέκατη φορά θανατερά! Γι’ αυτό ήρθε η ώρα σας να δείτε «Τα Ραδίκια Ανάποδα», εν τόπω χλοερώ και αναψύξεως, για λιγοστές μοναδικές και φαρμακερές παραστάσεις στο Θέατρο “Altera Pars” από το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, κάθε Τετάρτη στις 20:00 και κάθε Σάββατο στις 21:15. Τους ρόλους έχει γράψει, τους κλαίει, τους οδύρεται, μα και τους υποδύεται ο αξιομακάριστος Γιώργος Γαλίτης, ενώ σκηνοθετεί, με σπαραγμό ψυχής, πλερέζα και δάκρυα στα μάτια, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Με αυτή την αφορμή, ο δημοφιλής κωμικός ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr. Αναφέρθηκε στο κείμενο και την υπόθεση αυτού του μονολόγου και στο πώς ακόμη σημειώνει επιτυχία η παράσταση αυτή, μετά από έντεκα φορές που έχει ήδη παιχτεί. Πρόκειται για την πιο μαύρη, άραχλη, σπαραξικάρδια, ξεκαρδιστική και selfie παράσταση για τσέμπαλο, φαγκότο, φέρετρο και οστεοφυλάκιο. Ένα one dead man show, ένας black total κωμικός μονόλογος με δεκατρείς ρόλους. Δεκατρείς κωμικούς επικήδειους που και νεκρούς ανασταίνουν!

Ο ηθοποιός, επίσης, τόνισε ότι η φιλοδοξία του σχετικά με την παράσταση αυτή είναι ο κόσμος να μη γελάει, αλλά να κλαίει από τα γέλια. Ακόμη, υπογράμμισε ότι κάθε φορά που επαναλαμβάνει την παράσταση αυτή επικαιροποιεί κάποιες σκηνές του έργου ή προσθέτει κείμενα. Κλείνοντας τη συνομιλία μας, είπε με νόημα ότι με αυτό το έργο έδωσε στον εαυτό του την ευκαιρία να παίξει σε κάτι που σπάνια του έδιναν οι σκηνοθέτες. Τέλος, έκλεισε τη συζήτηση λέγοντας ότι «Τα Ραδίκια Ανάποδα» έγιναν η ευκαιρία και η αφορμή να πατήσει ξανά γερά στα πόδια του, εξηγώντας το γιατί και το πώς.

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