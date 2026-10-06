Podcast – Όλια Λαζαρίδου: «Κάνω θεατρικές παραστάσεις για όλους, αλλά με ακριβά και ποιοτικά υλικά»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τα Αθηναϊκά Θέατρα/Stages Network εγκαινιάζουν τη νέα τους θεατρική σκηνή, Μίνι Πειραιώς 131, και συνεργάζονται για πρώτη φορά με την Όλια Λαζαρίδου, παρουσιάζοντας από την Τρίτη 6 Οκτωβρίου το έργο «Θεόφιλος sold» του Σαμσών Ρακά, σε δική της σκηνοθεσία.

Με αυτή την αφορμή, η δημοφιλής ηθοποιός και σκηνοθέτρια μίλησε στο topontiki.gr. Αναφερόμενη στους συνεργάτες της ηθοποιούς, εξήγησε τους λόγους που διάλεξε τους συγκεκριμένους.

Τον Θεόφιλο ενσαρκώνει ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης, βραβευμένος με το Βραβείο «Κάρολος Κουν» για την ερμηνεία του σε ελληνικό έργο. Μαζί του στη σκηνή η ηθοποιός Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου.

Η παράσταση «Θεόφιλος sold» έχει παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία στη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Fougaro Art Center στο Ναύπλιο και στο Παλαιό Πανεπιστήμιο (Μουσείο Ιστορίας) στην Πλάκα.

Πρόκειται για ένα γρήγορο, ανάλαφρο και χιουμοριστικό πέρασμα από τη ζωή του ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. Είναι μία αφήγηση —σε πρώτο πρόσωπο— της ζωής και του έργου του μεγάλου Έλληνα λαϊκού ζωγράφου, με κάποια στοιχεία λαϊκού θεάματος, άρωμα τσίρκου και μουσικές!

Η ψυχοσύνθεση του Θεόφιλου βρίσκεται πολύ κοντά στην παιδική ηλικία και δεν είναι τυχαίο που, στη ζωή του, οι καλύτεροι φίλοι του ήταν τα παιδιά. Ήξερε να τα οργανώνει και κατέστρωνε μαζί τους υπαίθριες παραστάσεις με έργα που έγραφε ο ίδιος!

Η σκηνοθέτρια, σχετικά με την υπόθεση του έργου, είπε ότι: «Η ζωή του Θεόφιλου μοιάζει με παραμύθι. Ένα παραμύθι συναρπαστικό μα και διδακτικό! Σε αυτήν συνυπάρχουν η παιδική αφέλεια και η ειλικρίνεια με τη σοβαρότητα και τη σοφία μεγάλου δασκάλου.

Ο Θεόφιλος, ο ταπεινός αυτός περιπλανώμενος ζωγράφος, που έχουν εξυμνήσει ο Ελύτης, ο Σεφέρης και τόσοι άλλοι, στα μάτια του κόσμου —που τον άκουγε να λέει και να κάνει παράδοξα πράγματα— ήταν ένας σαλός. Τον περιγελούσαν και του έκαναν χοντρά αστεία.

Τη χλεύη του κόσμου, τα πειράγματα και τις ειρωνείες για τη διαφορετικότητά του τα αντιμετώπιζε ζωγραφίζοντας ακατάπαυστα κι αφήνοντας το έργο του να μιλήσει γι’ αυτόν. Δεν απελπίστηκε, δεν δείλιασε, δεν εγκατέλειψε τη ζωγραφική ποτέ!

Αυτό ήταν και το μυστικό του όπλο, όπως λέει και στο έργο, κάποια στιγμή. Η ζωγραφική του αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα αστείρευτης δημιουργικότητας!»

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Νίκος Αναγνωστάκης: «Η νοσταλγία του παρελθόντος πρέπει να είναι ένας καθρέφτης, για να γινόμαστε καλύτεροι σήμερα»

Podcast – Γιάννης Κακλέας: «Με το έργο αυτό θέλω να κάνω μια βουτιά στο άμεσο και ακτιβιστικό θέατρο»

Podcast – Μπρουνέι: Όλα για τον σουλτάνο