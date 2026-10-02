Podcast – Μπρουνέι: Όλα για τον σουλτάνο

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Σίγουρα, ακούγοντας «Σουλτανάτο του Μπρουνέι», η φαντασία μας το τοποθετεί κάπου ανάμεσα στα αραβικά κράτη, με παρόμοια ονόματα, μεγάλο πλούτο και πάντα με κυρίαρχη θρησκεία τον ισλαμισμό.

Εάν εξαιρέσει κάποιος τη γεωγραφική τοποθέτηση, τα άλλα δύο υπάρχουν, όπως τα φανταζόμαστε. Και μεγάλος πλούτος και κέντρο των δραστηριοτήτων η μουσουλμανική πίστη. Ή μάλλον, λάθος. Κέντρο είναι ο σουλτάνος, γύρω από τον οποίο περιστρέφονται τα πάντα. Μόνο η θέση του κρατιδίου των 400.000 κατοίκων είναι κάπου που δεν φανταζόμαστε: στη βόρεια πλευρά της νήσου Βόρνεο, ανάμεσα σε μαλαισιανή έκταση.

Δύο είναι τα κυρίαρχα στοιχεία του Μπρουνέι: τα εντυπωσιακά τζαμιά, το ένα με χρυσό θόλο, και η ήρεμη ζωή, σε άνετους δρόμους και με μπόλικο πράσινο. Διαθέτει και κάποια μουσεία, με εντυπωσιακότερο αυτό για τη ζωή του σουλτάνου και τις εντυπωσιακές, χρυσοποίκιλτες άμαξες της ενθρόνισης και των εορτασμών. Φυσικά, και το παλάτι του σουλτάνου, από το οποίο, ανάμεσα στην τροπική βλάστηση του δάσους, διακρίνεται –τι άλλο;– ο χρυσός του θόλος. Παραδίπλα ρέει ο ποταμός, με επίσης πλούσια βλάστηση, τους πιθήκους με προβοσκίδα και τον αρχαιότερο οικισμό πάνω σε στύλους. Πρόκειται για τους ντόπιους, τους Καμπόγκ Αγιέρ, πολλοί από τους οποίους διατηρούν αυτόν τον πατροπαράδοτο τρόπο ζωής. Ναι, υπάρχουν και απλοί άνθρωποι στο Μπρουνέι, οι οποίοι δεν κολυμπούν στο χρήμα, αλλά σε έναν ποταμό, και ξέρουν να τρώνε στις λαϊκές αγορές με το πολύ καλό street food.

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