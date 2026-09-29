Podcast – Γιάννης Βούρος: «Δεν άλλαξα εγώ ιδεολογία, το ΠΑΣΟΚ άλλαξε, εγώ είμαι πάντα κεντρώος»

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Μετά από τρία χρόνια συνεχών sold out και αποθεωτικής υποδοχής, το αριστούργημα της Άγκαθα Κρίστι, «Μάρτυρας Κατηγορίας», σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, επιστρέφει για 4η σεζόν στο Θέατρο ΧΟΡΝ, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του ως το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών!

Ο Γιάννης Βούρος ενσαρκώνει τον εμβληματικό Σερ Ουίλφριντ Ρόμπαρτς, ο Δημήτρης Πιατάς τον δαιμόνιο δικηγόρο Τζον Μέηχιου, η Ευγενία Δημητροπούλου την αινιγματική Ρομέιν και ο Μέμος Μπεγνής τον κατηγορούμενο Λέοναρντ Βόουλ. Το εξαιρετικό καστ συμπληρώνουν οι Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Δρακόπουλος, Δημήτρης Καραμπέτσης, Βαρβάρα Μακράκη και η Νίκη Παλληκαράκη, σε μια σκηνική συνύπαρξη γεμάτη ένταση, που οδηγεί σε ένα από τα πιο απροσδόκητα φινάλε που γράφτηκαν ποτέ.

Με αυτή την αφορμή, ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Ο «Μάρτυρας Κατηγορίας» θεωρείται το πιο καλογραμμένο έργο της Άγκαθα Κρίστι. Αν και η ίδια δήλωνε πως «δεν είχε ιδέα από νομικά», η θεατρική διασκευή του 1953 στο Λονδίνο και το Broadway σημείωσε παγκόσμια επιτυχία, ενώ η κινηματογραφική μεταφορά του Μπίλι Ουάιλντερ το 1957 απέσπασε 6 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Σχετικά με την υπόθεση, ο Λέοναρντ Βόουλ κατηγορείται για τη δολοφονία μιας πλούσιας χήρας. Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι αυτός είναι ο δολοφόνος. Ο δαιμόνιος ποινικολόγος Ουίλφρεντ Ρόμπαρτς, που αναλαμβάνει την υπεράσπισή του, ωστόσο, δεν είναι τόσο σίγουρος για την ενοχή του. Ο αγώνας του νεαρού άνδρα να μην καταδικαστεί θα κριθεί στα έδρανα του δικαστηρίου, όπου οι μαρτυρίες είναι συντριπτικά εναντίον του και η ετυμηγορία των ενόρκων φαίνεται μονόδρομος. Μόνη μάρτυρας για την υπεράσπισή του είναι η αινιγματική σύζυγός του, που κρατάει την άκρη του νήματος και τη λύση του γρίφου. Ο ηθοποιός, συγγραφέας, μεταφραστής και σκηνοθέτης αναφέρθηκε και στα τηλεοπτικά του σχέδια, ακόμη είπε ότι δεν πρόκειται να πολιτευτεί.

Σχολίασε, βέβαια, τη σχέση του με το ΠΑΣΟΚ και τους λόγους που τον οδήγησαν να αποχωρήσει μετά από πολλά χρόνια.

Βέβαια, από τη συζήτηση δεν έλειψε και η αναφορά του στην αγαπημένη του ομάδα, την ΑΕΚ.

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