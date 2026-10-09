Podcast – Κουάλα Λουμπούρ: Η πρωτεύουσα της Μαλαισίας και του multicultural

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Ίσως δεν το περιμένει κάποιος, αλλά η Κουάλα Λουμπούρ, εκτός από πρωτεύουσα της Μαλαισίας, είναι μια πόλη όπου συζούν αρμονικά ντόπιοι, Κινέζοι, Ινδοί, εσχάτως και Άραβες, με τον πολιτισμό και τις συνήθειές τους.

Η Τζαλάν Αλόρ, το άτυπο κέντρο της πόλης, είναι η περιοχή όπου συναντούνται όλες αυτές οι κουλτούρες. Οι μουσικές, οι χοροί, οι γεύσεις τους. Η πόλη ρυθμοδοτείται από αυτήν την ανάμειξη, έστω κι αν κάποιοι ζουν πιο πλούσια, ενώ άλλοι, όπως οι Ινδοί, προορίζονται για εργάτες, ζώντας στην εξαθλίωση πολύ φτωχών σπιτιών και δύσκολων συνθηκών. Πραγματικά δεν χορταίνεις τη βόλτα στην Τζαλάν Αλόρ, την ώρα που περιστοιχίζεσαι από εντυπωσιακούς ουρανοξύστες.



Πράγματι, οι ουρανοξύστες αποτελούν το κυριότερο αξιοθέατο της Κουάλα Λουμπούρ, με πρώτους και καλύτερους τους γνωστούς δίδυμους πύργους της Πετρόνας. Λέμε καλύτερους, γιατί ψηλότερος είναι ο Μακέντα 118, με τον αριθμό των ορόφων που προδίδει η ονομασία του. Ο δεύτερος ψηλότερος στον κόσμο, μετά το γνωστό Μπουρτζ Αλ Χαλίφα του Ντουμπάι. Έλληνας ο αρχιτέκτονας, όπως Έλληνας ο μηχανικός των Πετρόνας. Ως το 2004, πάντως, αυτοί ήσαν οι ψηλότεροι του κόσμου. Τώρα απλώς είναι από τους ωραιότερους, αν όχι οι ωραιότεροι. Γενικώς, η Κουάλα Λουμπούρ επιδεικνύει με περηφάνεια το ύψος της, εκείνο όμως που κερδίζει τις καρδιές μας είναι η ζωντάνια της.

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