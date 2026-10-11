Podcast – Τάκης Τζαμαργιάς: «Είμαι σκηνοθέτης που με αφορά τι φτάνει στο κοινό»

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Το σύγχρονο και εξαιρετικά επίκαιρο έργο «Συναίνεση» (Consent) της βραβευμένης Βρετανίδας συγγραφέως Νίνα Ρέιν παρουσιάζεται, για έναν δεύτερο κύκλο παραστάσεων, στο Σύγχρονο Θέατρο, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά, από τις 16 Οκτωβρίου, μετά την επιτυχία των παραστάσεων της περασμένης άνοιξης. Με αυτή την αφορμή, ο σκηνοθέτης μίλησε στο topontiki.gr.

Επί σκηνής, ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών: Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίττυ Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου. Αναφερόμενος στην υπόθεση του έργου, είπε ότι μέσα από την ιστορία μιας ομάδας δικηγόρων που εμπλέκονται σε μια υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης, το έργο φωτίζει τα όρια ανάμεσα στον νόμο, την ηθική και την προσωπική ευθύνη. Καθώς οι χαρακτήρες προσπαθούν να υπερασπιστούν τις θέσεις τους στο δικαστήριο, έρχονται αντιμέτωποι με τις δικές τους επιλογές, τις σχέσεις και τις αντιφάσεις τους. Με έντονο κοινωνικό προβληματισμό και διεισδυτικό λόγο, η Νίνα Ρέιν θέτει καίρια ερωτήματα για το τι σημαίνει πραγματικά συναίνεση και πώς η αλήθεια μπορεί να διαμορφώνεται από διαφορετικές οπτικές.

Το έργο αποκτά πιο έντονη και επίκαιρη διάσταση με τις θεματικές του γύρω από τη συναίνεση, την εξουσία και τη δυσκολία απόδειξης της αλήθειας σε υποθέσεις σεξουαλικής βίας και όχι μόνο, φωτίζοντας τις σύνθετες πλευρές των ανθρώπινων σχέσεων και της απονομής δικαιοσύνης στη σύγχρονη κοινωνία. Ο Τάκης Τζαμαργιάς αναφέρθηκε και στο θέμα της ενσυναίσθησης, που ίσως να αποτελεί προϋπόθεση για τη συναίνεση. Αυτό υπονοεί η Νίνα Ρέιν, αφού με την εξουσία της γλώσσας τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Ούτε η αλήθεια. Ούτε η δικαιοσύνη. Ούτε η ηθική. Είναι μια μαύρη κωμωδία για τη σύγκρουση ανάμεσα στη θεσμική δικαιοσύνη και τη βιωμένη εμπειρία. Στη φρενήρη πορεία των οκτώ ηρώων της αποκαλύπτεται ένα πολύσημο αξιακό σύστημα με στάσεις, κρίσεις, πεποιθήσεις, νομικίστικες λογικές, πατριαρχικά ιδεολογήματα και κυρίως μια ηθική που παραβιάζεται όταν και όπως βολεύει. Σχετικά με τις επιλογές των έργων που ανεβάζει, είπε: «Είμαι σκηνοθέτης που με αφορά τι φτάνει στο κοινό» και ακόμη τόνισε: «Όταν μπαίνουμε στη θέση του άλλου, τότε μόνο λειτουργούμε δημοκρατικά».

Τέλος, μίλησε και για τα προσεχή του σχέδια και έκλεισε τη συνομιλία μας λέγοντας ότι το θέατρο πρέπει να είναι πολυτασικό.

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