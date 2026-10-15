Podcast – Αιμίλιος Χειλάκης: «Πιστεύω στον Αλέξη Τσίπρα, είμαι δίπλα του. Όχι όμως για να μπω στη Βουλή, γιατί εγώ ανήκω στο θέατρο»

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Ένα από τα σημαντικότερα ψυχολογικά θρίλερ του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου, το εμβληματικό έργο «Ο Θάνατος και η Κόρη» του Ariel Dorfman, παρουσιάζεται από τον Οκτώβριο του 2026 στο Θέατρο Αθηνών, σε σκηνοθεσία των Μανώλη Δούνια και Αιμίλιου Χειλάκη. Τους τρεις ρόλους του έργου ερμηνεύουν οι Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνης Μυριαγκός, σε μια παράσταση που φωτίζει τα σκοτεινά όρια ανάμεσα στη μνήμη, την ενοχή, τη δικαιοσύνη και την εκδίκηση. Με αυτή την αφορμή ο δημοφιλής ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την υπόθεση του έργου εδώ σε ένα απομονωμένο σπίτι, σε μια χώρα που δημοκρατία έχει μόλις αποκατασταθεί, μια γυναίκα και ο σύζυγός της προσπαθούν να χτίσουν ξανά τη ζωή τους πάνω στα συντρίμμια ενός τραυματικού παρελθόντος. Η άφιξη ενός απροσδόκητου επισκέπτη θα πυροδοτήσει μια αλυσίδα γεγονότων που θα ανατρέψει τις ισορροπίες και θα φέρει στην επιφάνεια καλά κρυμμένα μυστικά. Μια γυναίκα που δεν κατάφερε ποτέ να συμφιλιωθεί με τις μνήμες της φυλάκισης και των βασανιστηρίων της.

Ένας άντρας που βρίσκεται στο απόγειο της επαγγελματικής του πορείας και επιθυμεί να αφήσει το παρελθόν πίσω του. Και ένας άγνωστος, του οποίου η παρουσία μετατρέπεται σε καταλύτη μιας επικίνδυνης αναμέτρησης με την αλήθεια. Καθώς οι τρεις ήρωες εγκλωβίζονται σε ένα ψυχολογικό παιχνίδι εξουσίας, καχυποψίας και αποκαλύψεων, τίθενται αμείλικτα ερωτήματα: μπορεί η δικαιοσύνη να υπάρξει χωρίς εκδίκηση; Και όταν το θύμα διεκδικεί τον ρόλο του τιμωρού, ποιος είναι τελικά ο θύτης και ποιος το θύμα; Πού τελειώνει η αναζήτηση του δικαίου και πού αρχίζει ο πειρασμός της αυτοδικίας; Είναι τελικά η συγχώρεση ο δρόμος προς την εξιλέωση και την κοινωνική εξέλιξη; Απαντώντας σε αυτά τα ερωτήματα ο Αιμίλιος Χειλάκης παρατήρησε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να πενθήσει όπως επιθυμεί αλλά στο τέλος πρέπει να κυριαρχήσει η συγχώρεση και όχι η εκδίκηση. Μίλησε ακόμη και για τις πολιτικές του θέσεις υπογραμμίζοντας ότι η δική του πολιτική θέση είναι κοινωνιστική, είναι ένας κοινωνιστής είπε χαρακτηριστικά. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον τρόπο δουλειάς του , σε κάθε παράσταση τονίζοντας ότι επιθυμεί την δημιουργική διαφωνία. «Στις μικρές οικογένειες που φτιάχνω στο θέατρο το βασικό είναι η διαφωνία» τόνισε με έμφαση.

Όσο για την σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της ΕΛΑΣ , είπε ότι πιστεύει στον Αλέξη Τσίπρα, είναι δίπλα του, όχι όμως για να μπει στη Βουλή γιατί ανήκει στο Θέατρο. Τέλοςσχετικά με το έργο πάλι, είναι μια παράσταση που εξερευνά τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πίστη στη δικαιοσύνη και την αυτοδικία, τη συγχώρεση και την εκδίκηση, τη μνήμη και τη λήθη, την αλήθεια και την προσωπική εκδοχή της πραγματικότητας. Ένα έργο που, περισσότερο από τρεις δεκαετίες μετά τη συγγραφή του, παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρο ακόμα και σήμερα!

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