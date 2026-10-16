Podcast: Ιάβα – Σουμάτρα: Γοητεία πολιτισμού, δίπλα σε φυσική αγριότητα

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Η Ιάβα, ίσως το πλέον γνωστό και σημαντικό νησί της Ινδονησίας, αποτελεί, μαζί με το Μπαλί, τον στυλοβάτη του ινδονησιακού πολιτισμού, με κέντρο του μια μάλλον άγνωστη πόλη, τη Γιογκιακάρτα.

Εκεί το μουσείο Σονομπουντόγιο, εντυπωσιακό και σύγχρονο, παρουσιάζει την ιστορία της Ιάβας, αλλά και την πολιτισμική της ταυτότητα. Εκεί το «βαγιάγκ», το θέατρο σκιών, όπως το γνωρίσαμε με τη μορφή του καραγκιόζη. Τέχνη όχι μόνον στις παραστάσεις, αλλά και στην κατασκευή των φιγούρων. Εκεί η ζωντάνια της περιοχής Μαλιόμπορο, γεμάτη από μικρά μαγαζάκια αγορών και street food, αλλά κυρίως ανθρώπων, που πάνε κι έρχονται. Δείχνουν ευτυχισμένοι, ακόμη και στη φτώχειά τους. Η τέχνη της ζωής δεν μαθαίνεται από τα χρήματα.

Το Ταμάν Σάρι, ένα περίτεχνο παλάτι, με πισίνες, για τις διακοπές του σουλτάνου. Γύρω, πάλι μια αγορά, όπου οι κάτοικοι της πόλης ξεκινούν να τρώνε από το πρωί, με θαυμαστή όρεξη. Και λίγο έξω δύο αρχιτεκτονήματα, δύο διαφορετικών θρησκειών, τα οποία συναγωνίζονται σε εντυπωσιασμό. Η στούπα (βουδιστικός ναός) του Μπορομπουντούρ και το Πραμπανάν για τους ιδουϊστές. Περίτεχνες ανάγλυφες παραστάσεις επάνω τους, άσκηση υπομονής. Κι αν βαρεθείτε με τον πολιτισμό, τρέξτε στη γειτονική Σουμάτρα. Εκεί πρωταγωνιστές είναι τα ηφαίστεια, ενεργά και μη. Τα πρώτα, κάποιες φορές, καταστροφείς του ανθρώπινου πολιτισμού.

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