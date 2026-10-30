Ρεύμα: Νέο σοκ στους λογαριασμούς του Νοεμβρίου με αυξήσεις στη χονδρική και ακριβότερο χειμώνα μπροστά

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Με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος βρίσκονται αντιμέτωπα τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, καθώς η εκρηκτική άνοδος των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά δημιουργεί ισχυρές πιέσεις στα τιμολόγια του Νοεμβρίου. Και το χειρότερο είναι ότι τα στοιχεία από τις ευρωπαϊκές αγορές προμηνύουν πως η ακρίβεια στην ενέργεια δεν θα αποτελέσει μια προσωρινή παρένθεση, αλλά ενδέχεται να συνεχιστεί στη διάρκεια του χειμώνα.

Τα δεδομένα είναι αποκαλυπτικά. Η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στη χονδρική αγορά διαμορφώνεται τον Οκτώβριο στα 189,36 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένη κατά 21% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, όταν είχε κλείσει στα 156,31 ευρώ. Πρόκειται για μια επιβάρυνση που δύσκολα θα μπορέσουν να απορροφήσουν εξ ολοκλήρου οι εταιρείες προμήθειας.

Ήδη, άλλωστε, οι καταναλωτές έχουν δεχθεί σημαντικές αυξήσεις. Τον Οκτώβριο η μέση χρέωση των πράσινων τιμολογίων έφθασε τα 23,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, καταγράφοντας άνοδο 14% μέσα σε έναν μήνα. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το ακριβότερο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώθηκε στα 34,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Για ένα νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 500 κιλοβατωρών, η μέση χρέωση των 23,5 λεπτών μεταφράζεται σε 117,50 ευρώ μόνο για την ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας, χωρίς πάγια, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις. Εάν η τιμή αυξηθεί κατά 10%, το αντίστοιχο κόστος θα φθάσει τα 129,25 ευρώ, δηλαδή 11,75 ευρώ περισσότερα τον μήνα.

Στη ΔΕΗ τα βλέμματα της αγοράς

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των νέων τιμολογίων αναμένεται να διαδραματίσει η εμπορική πολιτική της ΔΕΗ, καθώς οι υπόλοιποι προμηθευτές παρακολουθούν τις κινήσεις της πριν οριστικοποιήσουν τις δικές τους χρεώσεις.

Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο από το αυξημένο κόστος θα απορροφήσουν οι εταιρείες και πόσο θα μετακυλίσουν στους καταναλωτές.

Η ΔΕΗ έχει ήδη επιχειρήσει να προσελκύσει πελάτες στα σταθερά τιμολόγια, προσφέροντας το πρόγραμμα myHome Online με χρέωση 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα και μηνιαίο πάγιο 3,5 ευρώ, στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας που λήγει στις 31 Οκτωβρίου.

Η επόμενη κίνησή της αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν προστασία από τις έντονες διακυμάνσεις της αγοράς μέσω σταθερών συμβολαίων.

Οι ευρωπαϊκές τιμές προμηνύουν δύσκολο χειμώνα

Η ελληνική αγορά δεν αποτελεί εξαίρεση. Σε ολόκληρη την Ευρώπη καταγράφονται υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, με τη Ρουμανία να φθάνει τα 311,38 ευρώ ανά μεγαβατώρα, τη Βουλγαρία τα 305,56 ευρώ και την Ιταλία τα 268,38 ευρώ. Στην Ελλάδα η ημερήσια τιμή διαμορφώθηκε στα 232,57 ευρώ.

Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία της προθεσμιακής αγοράς. Τα συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας αποτιμώνται στα 230,43 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τον Νοέμβριο, στα 219,04 ευρώ για τον Δεκέμβριο και στα 247,15 ευρώ για τον Ιανουάριο του 2027.

Οι τιμές αυτές δεν αποτελούν βεβαιότητα για την εξέλιξη της αγοράς, αποτυπώνουν όμως τις αυξημένες προσδοκίες κόστους για τους επόμενους μήνες.

Με τον χειμώνα να βρίσκεται προ των πυλών, το πρόβλημα δεν περιορίζεται πλέον στο ύψος των αυξήσεων του Νοεμβρίου. Αφορά τη συνολική επιβάρυνση που κινδυνεύουν να υποστούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα εισοδήματα.

Και όσο δεν διαφαίνεται αποκλιμάκωση στη χονδρική αγορά, τόσο δυσκολότερο γίνεται για τους προμηθευτές να συγκρατήσουν τις τελικές χρεώσεις, μεταφέροντας το βάρος της ενεργειακής κρίσης στους καταναλωτές.

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