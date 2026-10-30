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30.10.2026 09:50

«Ανακαίνιση κατοικίας»: Άνοιξε η πλατφόρμα – 46.000 οι δικαιούχοι

30.10.2026 09:50
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Σε λειτουργία βρίσκεται από χθες η πλατφόρμα του προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας», ανοίγοντας τον δρόμο για τη χρηματοδότηση εργασιών σε περίπου 14.000 κλειστές κατοικίες, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν ήδη εξασφαλίσει Βεβαίωση Επιλεξιμότητας, με το πρόγραμμα να απευθύνεται συνολικά σε 46.000 δικαιούχους. 

Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021–2027 έχει συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και στη πρώτη φάση αφορά κλειστές κατοικίες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 11 Ιανουαρίου 2027 στη διεύθυνση anakainisi.tee.gov.gr.

Στόχος είναι η ανακαίνιση και η ήπια ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων μέσω της επιχορήγησης νοικοκυριών χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, ώστε να επανέλθουν σε χρήση ως κύρια κατοικία, μέσω ιδιοκατοίκησης ή εκμίσθωσης. Η υποβολή αιτήσεων για τις ανοικτές κατοικίες θα ακολουθήσει σε επόμενη φάση.

Σημειώνεται ότι η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό από 70% έως 95%, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ για τις εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης. Προβλέπεται επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους του Οδηγού Εφαρμογής της προγράμματος, ο οποίος έχει ήδη δημοσιευτεί.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αιτών να διαθέτει Βεβαίωση Επιλεξιμότητας για την κατοικία στην οποία αφορά η αίτηση χρηματοδότησης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και περιλαμβάνουν το Σχέδιο Παρεμβάσεων, με τις προτεινόμενες εργασίες και το κόστος τους, καθώς και τις απαιτούμενες δηλώσεις και δικαιολογητικά.

Για την κατάθεση της αίτησης δεν είναι υποχρεωτική η συνδρομή τεχνικού συμβούλου, συνιστάται ωστόσο για την ορθή προετοιμασία του Σχεδίου Παρεμβάσεων. Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής και τις επιλέξιμες εργασίες περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης, που δημοσιεύτηκε στις 20 Οκτωβρίου στον διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027 (ΕΥΔ ΠΕΚΑ), peka-program.gr.

Φορείς Υλοποίησης της Δράσης είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Στην ιστοσελίδα anakainisi.tee.gov.gr περιέχονται σημαντικές πληροφορίες για τους αιτούντες, όπως τα «Χρήσιμα Έγγραφα» (Οδηγός Εφαρμογής της Δράσης με τα Παραρτήματά του και σχετική Νομοθεσία), πεδίο για «Συχνές Ερωτήσεις», καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης (Help Desk).

Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους διατίθενται επίσης στον διαδικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΠΕΚΑ (peka-program.gr), στον διαδικτυακό τόπο του ΤΕΕ (web.tee.gr) και στον διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

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