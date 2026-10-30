Grecotel: Επένδυση 20 εκατ. ευρώ αναβαθμίζει το Filoxenia και ενισχύει την τουριστική δυναμική της Καλαμάτας

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Με επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ, ο όμιλος Grecotel ολοκλήρωσε την εκτεταμένη ανακαίνιση του ξενοδοχείου Filoxenia στην Καλαμάτα, ενισχύοντας την παρουσία του στη Μεσσηνία και αναβαθμίζοντας μία από τις ιστορικότερες ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής.

Τα επίσημα εγκαίνια των ανανεωμένων εγκαταστάσεων πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και του ιδρυτή της Grecotel, Νίκου Δασκαλαντωνάκη.

Η επένδυση αφορά τη συνολική αναβάθμιση του ξενοδοχείου, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών του, διατηρώντας παράλληλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνδέουν τη μονάδα με την ιστορία της Καλαμάτας.

Το Filoxenia αποτελεί ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα με μακρά παρουσία στην περιοχή. Η ιστορία του συνδέεται με το Kalamata Xenia Motel, που κατασκευάστηκε το 1951, σε μια παραλιακή τοποθεσία η οποία τότε βρισκόταν αρκετά μακριά από τον οργανωμένο αστικό ιστό.

Στη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών, η ανάπτυξη του ξενοδοχείου ακολούθησε την επέκταση της πόλης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας περιοχής που απέκτησε ιδιαίτερη σημασία για την τουριστική και κοινωνική ζωή της Καλαμάτας.

Η ανακαίνιση συνοδεύεται από την αναβάθμιση των χώρων φιλοξενίας και των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των επισκεπτών, με την Grecotel να επιδιώκει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της μονάδας.

Στην εκδήλωση των εγκαινίων, η διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου, Μάρι Δασκαλαντωνάκη, αναφέρθηκε στους δεσμούς της επιχείρησης με τις ελληνικές περιφερειακές πόλεις και στη σημασία που αποδίδει στη σύνδεση της φιλοξενίας με τα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε προορισμού.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, υπογράμμισε τη σημασία των τουριστικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, στάθηκε στη διαχρονική παρουσία του ξενοδοχείου στην πόλη.

Η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Καλαμάτα και ευρύτερα η Μεσσηνία επιχειρούν να ενισχύσουν τη θέση τους στον εγχώριο και διεθνή τουριστικό χάρτη.

Η αναβάθμιση υφιστάμενων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αύξηση της ποιότητας των διαθέσιμων καταλυμάτων, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα η κατασκευή νέων μονάδων.

Παράλληλα, η λειτουργία αναβαθμισμένων ξενοδοχείων μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετη ζήτηση για υπηρεσίες εστίασης, προμηθευτές, μεταφορές και άλλες δραστηριότητες της τοπικής οικονομίας.

Για την Grecotel, η ολοκλήρωση της επένδυσης στο Filoxenia αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην αξιοποίηση και αναβάθμιση του ξενοδοχειακού της χαρτοφυλακίου.

Το ζητούμενο πλέον είναι κατά πόσο η νέα εικόνα του ξενοδοχείου θα συμβάλει στην ενίσχυση της πληρότητας, στην προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στην περιοχή.

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