ΤΕΡΝΑ: Στο επίκεντρο της διεθνούς ενεργειακής αγοράς η μονάδα των 860 MW στην Κομοτηνή

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Διεθνές σημείο αναφοράς για την κατασκευή σύγχρονων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής αποτελεί πλέον ο σταθμός φυσικού αερίου της Κομοτηνής, ισχύος 860 MW, τον οποίο κατασκεύασε η ΤΕΡΝΑ, θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η συγκεκριμένη επένδυση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη μονάδα παγκοσμίως που τέθηκε σε λειτουργία με τη συγκεκριμένη τεχνολογία αεριοστροβίλων της Siemens Energy.

Η γερμανική εταιρεία επέλεξε την Ελλάδα για τη διοργάνωση του τρίτου διεθνούς συνεδρίου «SGT-9000HL Executive Customer Conference», στο οποίο συμμετείχαν ανώτατα διοικητικά στελέχη και εκπρόσωποι μεγάλων ενεργειακών επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο.

Η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Στόχος της Siemens Energy ήταν να παρουσιάσει τη μονάδα της Θερμοηλεκτρικής Κομοτηνής ως χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής της νέας τεχνολογίας της, αλλά και της συνεργασίας με την ΤΕΡΝΑ, η οποία ανέλαβε την κατασκευή ενός ιδιαίτερα σύνθετου ενεργειακού έργου.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή της διοίκησης της Siemens Energy, ενώ οι σύνεδροι επισκέφθηκαν και τις εγκαταστάσεις της Κομοτηνής.

Η αναγνώριση και οι νέες συνεργασίες

Ιδιαίτερο βάρος έχει η αναγνώριση της κατασκευαστικής επίδοσης της ΤΕΡΝΑ από τη Siemens Energy. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του γερμανικού ομίλου, Κρίστιαν Μπρουχ (Christian Bruch), και ο επικεφαλής του ενεργειακού τομέα, Καρίμ Αμίν (Karim Amin), αναφέρθηκαν στην ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου, η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, ήταν ιδιαίτερα υψηλή σε σύγκριση με αντίστοιχες μονάδες διεθνώς.

Η συγκεκριμένη επίδοση ενισχύει τη θέση της ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας στη διεθνή αγορά ενεργειακών έργων, όπου η τεχνογνωσία, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η δυνατότητα διαχείρισης σύνθετων συμβάσεων αποτελούν βασικά κριτήρια για την ανάληψη νέων έργων.

Παράλληλα, η μονάδα της Κομοτηνής διαθέτει τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου υψηλής απόδοσης, η οποία επιτρέπει σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με συμβατικούς σταθμούς άνθρακα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η δυνητική μείωση μπορεί να φθάσει έως και τους 3,7 εκατ. τόνους CO₂ ετησίως, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τη μονάδα σύγκρισης.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην ολοκλήρωση του έργου. Στο περιθώριο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε κατ’ ιδίαν συνάντηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργου Περιστέρη, με τον Κρίστιαν Μπρουχ, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε η πρόθεση των δύο ομίλων να διευρύνουν τη συνεργασία τους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται μελλοντικά ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μια περιοχή στην οποία οι ανάγκες για νέες υποδομές και εκσυγχρονισμό της ηλεκτροπαραγωγής παραμένουν σημαντικές.

Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η επιτυχής ολοκλήρωση της μονάδας της Κομοτηνής δεν αποτελεί μόνο ένα ακόμη έργο στο κατασκευαστικό της χαρτοφυλάκιο. Δημιουργεί πρόσθετες προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση μεγάλων ενεργειακών συμβάσεων στο εξωτερικό, αξιοποιώντας τη συνεργασία με έναν από τους σημαντικότερους κατασκευαστές ενεργειακού εξοπλισμού διεθνώς.

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