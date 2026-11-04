Ο Χέγκσεθ γίνεται ο νούμερο 1 στόχος για την αποτυχία του Τραμπ στις εκλογές – Επίκειται καρατόμηση για τον χειρισμό του πολέμου στο Ιράν

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Ο Πιτ Χέγκσεθ έχει αναδειχθεί ως ο κύριος στόχος μετά τις καταστροφικές ήττες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς οι νομοθέτες στο Καπιτώλιο αναρωτιούνται εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα στοχοποιήσει τον υπουργό Άμυνας ως «αποδιοπομπαίο τράγο».

Ο Χέγκσεθ – πρώην παρουσιαστής του Fox News που έγινε υπουργός Άμυνας – πέρασε τον τελευταίο χρόνο προωθώντας επιθετικές μεταρρυθμίσεις σε όλο τον στρατό, από την έναρξη στρατιωτικών επιθέσεων στο Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου έως την απομάκρυνση δεκάδων κορυφαίων αξιωματικών και την υποστήριξη αμφιλεγόμενων πρωτοβουλιών ετοιμότητας που αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της τεστοστερόνης και των προτύπων φυσικής κατάστασης. Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την στρατιωτική ατζέντα της κυβέρνησης, τιμώρησαν τους Ρεπουμπλικάνους και παρέδωσαν τον έλεγχο του Κογκρέσου πίσω στους Δημοκρατικούς.

Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι ο πόλεμος του Ιράν ήταν ένα τεράστιο βάρος στην υποστήριξη των Ρεπουμπλικανών για τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έκανε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την επομένη των εκλογών και απέδωσε στον πόλεμο του Ιράν την ήττα των Ρεπουμπλικανών.

«Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος», έγραψε ο Βανς. «Ο ίδιος ο πρόεδρος το είπε χθες το βράδυ».

Ο Χέγκσεθ ηγήθηκε αυτών των προσπαθειών, αν και κάποιοι υποστήριξαν παρουσίασε τον πόλεμο με «ρόδινους όρους» στον πρόεδρο.

Ο υπουργός Άμυνας αντιμετωπίζει άμεση απειλή όταν το Κογκρέσο επιστρέψει στις εργασίες του, λόγω της αυξανόμενης απογοήτευσης των Ρεπουμπλικανών και μιας επικείμενης ψηφοφορίας για παραπομπή. Ο γερουσιαστής Τομ Τίλις, Ρεπουμπλικάνος από τη Βόρεια Καρολίνα, προειδοποίησε ότι ο Χέγκσεθ αντιμετωπίζει «έναν απολογισμό» και αμφισβήτησε το κατά πόσον η κυβέρνηση θα μπορούσε να εγκρίνει κρίσιμες αμυντικές δαπάνες όσο αυτός θα παρέμενε στην κορυφή του Υπουργείου Άμυνας, όπως ανέφερε το CBS News.

Ο Tίλις δήλωσε στο CBS News ότι ο Χέγκσεθ ήταν άμεσα υπεύθυνος για την καθυστέρηση της χρηματοδότησης, λέγοντας: «Ο Χέγκσεθ έχει μπροστά του έναν απολογισμό. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν έχουμε τη χρηματοδότηση ή την εγγύηση για την άμυνα που χρειαζόμαστε».

Το αδιέξοδο στη χρηματοδότηση προέρχεται από τις απειλές των Δημοκρατικών να μπλοκάρουν ένα αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης για την άμυνα ύψους 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υπέβαλε η κυβέρνηση τον Ιούνιο, καθώς και το ετήσιο νομοσχέδιο για τις αμυντικές πιστώσεις για το οικονομικό έτος 2027, εν μέσω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο Tίλις, ο οποίος παρείχε μια κρίσιμη ψήφο για τηντοποθέτηση του Χέγκσεθ τον Ιανουάριο του 2025, χαρακτήρισε πρόσφατα αυτή την ψηφοφορία ως τη μεγαλύτερη γκάφα της καριέρας του. Τον περασμένο μήνα, προέτρεψε δημόσια τον Τραμπ να απολύσει τον υπουργό Άμυνας, γράφοντας στο Χ: «Δεν έχω ξαναδεί πιο ανίκανη διαχείριση των γενναίων ανδρών και γυναικών που υπηρετούν τη χώρα μας. Τον φοβίζει η ικανότητα και καταφεύγει σε “πολιτισμικούς πολέμους” αντί να ασχολείται νηφάλια με το ζωτικό έργο της εθνικής μας άμυνας και την υγεία και ευημερία των μαχητικών μας δυνάμεων».

Ο Τίλις δήλωσε επίσης στο CBS News: «Νομίζω ότι μετά τις εκλογές, πρέπει να αποφασίσουμε αν είναι το κατάλληλο άτομο για να φέρει αυτές τις ανάγκες στο Κογκρέσο».

Σημείωσε ότι οι νομοθέτες είχαν μόνο 60 ημέρες για να ενεργήσουν πριν από τη λήξη της τρέχουσας συνόδου.

Άλλοι νομοθέτες έχουν επίσης υποδείξει ότι η αποχώρηση του Χέγκσεθ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νομοθετικούς συμβιβασμούς. Ο γερουσιαστής Τιμ Κέιν, Δημοκρατικός της Βιρτζίνια στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, δήλωσε στην εφημερίδα The Hill τον Σεπτέμβριο ότι μια αλλαγή στην ηγεσία στο Πεντάγωνο θα βοηθούσε τους Ρεπουμπλικάνους και τους Δημοκρατικούς να καταλήξουν σε διακομματικές συμφωνίες για τις εθνικές αμυντικές δαπάνες.

Ο Χέγκεθ αντιμετωπίζει επίσης μια επικείμενη ψηφοφορία για τα άρθρα της παραπομπής που κατέθεσε ο βουλευτής Τόμας Μάσι, ένας Ρεπουμπλικάνος από το Κεντάκι, ο οποίος έχασε τις προκριματικές, στράφηκε εναντίον του Τραμπ και τώρα εκτίει τις τελευταίες εβδομάδες της θητείας του. Ο Μάσι υπέβαλε οκτώ κατηγορίες παραπομπής στις 15 Σεπτεμβρίου και σχεδιάζει να επιβάλει ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

Κατηγορεί τον Χέγκσεθ ότι διεξήγαγε στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν χωρίς την άδεια του Κογκρέσου, ότι συνέλαβε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Μαδούρο χωρίς συνταγματική εξουσία και ότι διέταξε τις δολοφονίες υπόπτων για εμπορία ναρκωτικών στην Καραϊβική χωρίς δικαστική διαδικασία.

«Οι συνταγματικές παραβιάσεις του υπουργού Χέγκσεθ εκτείνονται πέρα ​​από τον παράνομο πόλεμο στο Ιράν», δήλωσε ο Μάσι. «Καταναλώνει την εξουσία του αξιώματός του για να αγνοήσει τα ψηφίσματα των πολεμικών εξουσιών του Κογκρέσου, να απαγάγει ξένους ηγέτες και να εκφοβίσει τους επικριτές της κυβέρνησης Τραμπ με αντίποινα εναντίον τους για την άσκηση της ελευθερίας του λόγου».

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