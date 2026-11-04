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ΚΟΣΜΟΣ

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04.11.2026 19:06

Το νέο εξώφυλλο του Time με τον Τραμπ με «βουλωμένο» στόμα

04.11.2026 19:06
time

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Το TIME, το αμερικανικό εβδομαδιαίο περιοδικό, κυκλοφόρησε με εξώφυλλο μια εικόνα του Τραμπ όπου το στόμα του είναι κλειστό με ένα αυτοκόλλητο που αναφέρει «Ψήφισα».

Στη λεζάντα που συνοδεύει την εικόνα του εξώφυλλου στην πλατφόρμα του instagram αναφέρονται τα εξής: «Αν οι Δημοκρατικοί είχαν περάσει μεγάλο μέρος της δεύτερης θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναζητώντας έναν τρόπο να σπάσουν την κυριαρχία του στην Ουάσινγκτον, οι ψηφοφόροι τους έδωσαν τώρα έναν τέτοιο τρόπο.

Οι ενδιάμεσες εκλογές δημιούργησαν ένα “μπλε κύμα” που έδιωξε τους Ρεπουμπλικάνους από την εξουσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία, ανατρέποντας την τύχη του κόμματος μόλις δύο χρόνια μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Τα αποτελέσματα ισοδυναμούσαν με μια αποφασιστική καταδίκη ενός Προέδρου, του οποίου ο χειρισμός της οικονομίας, η αύξηση των τιμών και ο πόλεμος με το Ιράν είχαν τροφοδοτήσει ευρεία δυσαρέσκεια, και ο οποίος πέρασε τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας σχολιάζοντας την ανατομία των υποψηφίων και αγνοώντας τις ανησυχίες των Αμερικανών για το εισόδημά τους. Για πρώτη φορά από την επιστροφή του Τραμπ στην Ουάσινγκτον, οι Δημοκρατικοί θα μπορούν να καθορίζουν τη νομοθετική ατζέντα, να απαιτούν καταθέσεις από αξιωματούχους της Κυβέρνησης, να διερευνούν καταγγελίες για διαφθορά και να αναγκάζουν τους Ρεπουμπλικάνους να ψηφίσουν σε δύσκολα ζητήματα.

Οι ηγέτες του κόμματος βλέπουν μια ευκαιρία να μετατρέψουν τη δυσαρέσκεια του κοινού απέναντι στον Τραμπ σε ένα διαρκές επιχείρημα για την επιστροφή των Δημοκρατικών στον Λευκό Οίκο το 2028. Συνεντεύξεις με περισσότερους από δύο δωδεκάδες ηγέτες των Δημοκρατικών, στρατηγικούς αναλυτές και μέλη του Κογκρέσου αποκαλύπτουν ένα κόμμα που ανυπομονεί να πολεμήσει σε σχεδόν κάθε μέτωπο που έχει ανοίξει ο Πρόεδρος.

Όμως, όταν τελειώσουν οι πανηγυρισμοί για τη νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές, τα βαθύτερα προβλήματα των Δημοκρατικών θα τους περιμένουν. Ακόμη και πριν από τη νίκη τους στις ενδιάμεσες εκλογές, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι το κόμμα παραμένει μη δημοφιλές. Οι ηγέτες του είναι διχασμένοι ως προς το πόσο προς τα αριστερά πρέπει να κινηθούν, τι είδους οικονομικό μήνυμα θα κερδίσει πίσω τους ψηφοφόρους που τους εγκατέλειψαν το 2024 και πόσο επιθετικά πρέπει να αντιμετωπίσουν τον Τραμπ».

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