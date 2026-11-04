Πούτιν: Η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν και επιδιώκει συνεργασία

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Η Ρωσία δεν έχει απειλήσει ποτέ κανέναν και δεν απειλεί κανέναν τώρα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε τελετή απονομής βραβείων στο Κρεμλίνο.

«Ειδικά τώρα, είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι σε πολλές χώρες, πέρα ​​από τις χώρες που εκπροσωπείτε, να αναγνωρίσουν σε πολιτικό επίπεδο ότι, πρώτον, η Ρωσία δεν έχει απειλήσει ποτέ κανέναν και δεν απειλεί κανέναν τώρα», δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης.

«Δεύτερον, επιδιώκουμε τη συνεργασία», πρόσθεσε ο Πούτιν.

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