Πούτιν: Η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν και επιδιώκει συνεργασία

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Η Ρωσία δεν έχει απειλήσει ποτέ κανέναν και δεν απειλεί κανέναν τώρα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε τελετή απονομής βραβείων στο Κρεμλίνο.
«Ειδικά τώρα, είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι σε πολλές χώρες, πέρα από τις χώρες που εκπροσωπείτε, να αναγνωρίσουν σε πολιτικό επίπεδο ότι, πρώτον, η Ρωσία δεν έχει απειλήσει ποτέ κανέναν και δεν απειλεί κανέναν τώρα», δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης.
«Δεύτερον, επιδιώκουμε τη συνεργασία», πρόσθεσε ο Πούτιν.
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