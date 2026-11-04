Βγαίνει από τη σκιά ο Βανς μετά την ήττα: «Ο πόλεμος στο Ιράν ήταν η αιτία» – Ηχηρή παρέμβαση με αιχμές

Takeaways by to pontiki AI Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς απέδωσε την εκλογική ήττα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές στη στάση του κόμματος απέναντι στον πόλεμο.

Σε ανάρτησή του, ο Βανς υποστήριξε ότι ο πόλεμος αποτέλεσε το κύριο πολιτικό βάρος για τους Ρεπουμπλικάνους, προκαλώντας την απομάκρυνση ψηφοφόρων που είχαν στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ το 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο αντιπρόεδρος, οι ψηφοφόροι που στράφηκαν προς τους Δημοκρατικούς ζητούσαν τον τερματισμό του πολέμου και εστίαση στο κόστος ζωής.

Ο Βανς κάλεσε το κόμμα του να αναγνωρίσει το πολιτικό κόστος της σύγκρουσης και να ενισχύσει υποψηφίους που συμμερίζονται τη δική του κοσμοθεωρία για τη μελλοντική πορεία.

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Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, πιθανός υποψήφιος για την προεδρία το 2028, υποστήριξε ότι «ο πόλεμος (στο Ιράν) ήταν η αιτία» για την μνημειώδη εκλογική ήττα που υπέστη το ρεπουμπλικανό κόμμα και ο Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Ο πόλεμος είναι η αιτία της ήττας μας», έγραψε σε ένα μακροσκελές μήνυμα στο X, προσθέτοντας: «Όλοι γνωρίζουν γιατί χάσαμε. Και κάθε ειλικρινής συζήτηση για την πορεία προς τα εμπρός πρέπει τώρα να ξεκινήσει από εκεί».

One of the things the data analysts on our side obsessed over was "composition"—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was… — JD Vance (@JDVance) November 4, 2026

Τα σχόλια αυτά αποτελούν μια εντυπωσιακή αναγνώριση από τον αντιπρόεδρο ότι ο χειρισμός της σύγκρουσης με το Ιράν από την κυβέρνηση έχει γίνει πολιτικό βάρος για τους Ρεπουμπλικάνους, ακόμη και όταν ο προϊστάμενός του υπερασπίστηκε την προσέγγιση στον πόλεμο. Ο Βανς πρότεινε επίσης ότι οι Ρεπουμπλικάνοι που υποστήριξαν τον πόλεμο θα πρέπει να παραδεχτούν το πολιτικό κόστος αντί να αναζητούν εναλλακτικές εξηγήσεις για τα αποτελέσματα της Τρίτης.



«Προς τους ανθρώπους που είναι θυμωμένοι και θέλουν να πουν, “Σας το είπα”: έχετε δίκιο, μας το είπατε», έγραψε στη μακροσκελή ανάρτησή του. «Αξιοποιήστε αυτή την ενέργεια στην εκλογή Ρεπουμπλικανών που συμμερίζονται την κοσμοθεωρία σας».

Αναλυτικά η ανάρτηση Βανς

«Ένα από τα πράγματα με τα οποία ασχολούνταν εμμονικά οι αναλυτές δεδομένων από την πλευρά μας ήταν η «σύνθεση» – αν το εκλογικό σώμα φαινόταν αρκετά κοντά στο 2024 για να κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Και παρά τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν μια συντριπτική νίκη των Δημοκρατικών, τα δεδομένα συνέχιζαν να μας λένε την ίδια ιστορία: σε ορισμένες πολιτείες η προσέλευση ήταν απλώς εντάξει, σε άλλες ήταν εντελώς εκπληκτική και σε καμία πολιτεία δεν ήταν καταστροφική. Υπήρχε μια γνήσια αίσθηση αισιοδοξίας στην ομάδα μας: οι άνθρωποί μας εμφανίζονταν.



Έτσι, ρώτησα τον πιο έξυπνο υπεύθυνο δεδομένων που γνωρίζω, σημαίνει αυτό ότι θα σοκάρουμε τον κόσμο; «Όχι», μου είπε. «Ίσως να τα πάμε καλύτερα από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Αλλά τα δεδομένα μας λένε ότι πολλοί ψηφοφόροι Τραμπ/Βανς του 2024 είναι τσαντισμένοι και σχεδιάζουν να ψηφίσουν τους άλλους. Οι ψηφοφόροι μας προσέρχονται, αλλά μπορεί να μην ψηφίσουν εμάς».



Λοιπόν, αυτό φαίνεται προφητικό τώρα. Οι ψηφοφόροι μας εμφανίστηκαν. Στη Φλόριντα, για παράδειγμα, το εκλογικό σώμα ήταν 9 μονάδες περισσότερο Ρεπουμπλικανικό από Δημοκρατικό, μόνο μερικές μονάδες χειρότερο από το 2024. Αναμφίβολα, υπήρχαν σημεία που θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα όσον αφορά την προσέλευση. Αλλά το κύριο πρόβλημα δεν είναι η εναλλαγή ψήφων. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι που ψήφισαν τον Τραμπ/Βανς το 2024 ψήφισαν Δημοκρατικούς το 2026.



Θα υπάρξουν πολλές διαμάχες και διαφωνίες για το τι συνέβη και γιατί συμβαίνει αυτό. Ένας από τους δημοσκόπους που σέβομαι πραγματικά μου είπε ότι το οικονομικό μας μήνυμα δεν ήταν αρκετά σαφές στο μέλλον. Είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι αλήθεια.



Αλλά ο πραγματικός λόγος που χάσαμε είναι προφανής σχεδόν σε όλους.



Ένας άλλος δημοσκόπος – ένας από τους πιο έξυπνους ανθρώπους που γνωρίζω στην πολιτική, μου είπε χθες ότι θα χάναμε το γενικό ψηφοδέλτιο με 13 μονάδες. Ένιωθα αρνητικός πριν από την Τρίτη, αλλά ακόμη και εγώ σοκαρίστηκα από αυτό. Στις δημοσκοπήσεις του, είδε ότι πολλοί από τους ψηφοφόρους του Τραμπ το 2024 ήταν θυμωμένοι και σχεδίαζαν να ψηφίσουν Δημοκρατικούς. Ρώτησε αυτούς τους εγκαταλελειμμένους ψηφοφόρους που μας είχαν τι θα τους έκανε να επιστρέψουν στην ομάδα μας. Οι τέσσερις πρώτες απαντήσεις, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν όλες τις απαντήσεις, ήταν:



1) Τέλος στον πόλεμο

2) Εστίαση στο κόστος ζωής/πληθωρισμό

3) Βάλτε την Αμερική Πρώτα

4) Αλλαγή της σχέσης μας με το Ισραήλ



Οι ψηφοφόροι μας ήρθαν. Και οι παραπάνω τέσσερις λόγοι είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί από αυτούς ψήφισαν τους Δημοκρατικούς. Αυτό συμβαίνει σύμφωνα με έναν δημοσκόπο που πέτυχε τα αποτελέσματα. Ενώ πολλοί πέρασαν τη Δευτέρα επιτιθέμενοι στη Ρέιτσελ Κάμπος Ντάφι επειδή ζήτησε διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης, αποδείχθηκε ότι οι πολιτικές της συμβουλές ήταν σωστές. (Είναι επίσης ένας εξαιρετικός άνθρωπος.)



Τους επόμενους μήνες, θα υπάρξει πολύ gaslighting. Περιμένετε να ακούσετε αρκετούς πολιτικούς του κατεστημένου να λένε ότι η λύση στα δεινά μας είναι η αμνηστία. Είμαι ανοιχτός στην ιδέα ότι θα πρέπει να αλλάξουμε την επιβολή του νόμου – εστιάζοντας περισσότερο στις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν παράνομο εργατικό δυναμικό, για παράδειγμα. Αλλά όποιος προωθεί την αμνηστία σας λέει ψέματα.



Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος. Ο ίδιος ο πρόεδρος είπε χθες το βράδυ.



Αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι η απώλεια της Γερουσίας για τα επόμενα 6 χρόνια άξιζε τον κόπο, τότε κάντε το. Υποστηρίξτε ότι ήταν ένα αξιόλογο κόστος. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε, αυτό είναι τουλάχιστον ειλικρινές.



Αλλά όλοι ξέρουν γιατί χάσαμε. Και κάθε ειλικρινής συζήτηση για το πού θα πάμε από εδώ πρέπει να ξεκινά από εκεί.



Παραμένω αισιόδοξος για τη χώρα μας. Προς τους ανθρώπους που είναι θυμωμένοι και θέλουν να πουν, “Σας το είπα”: έχετε δίκιο, μας το είπατε. Αφιερώστε αυτή την ενέργεια στην εκλογή Ρεπουμπλικανών που συμμερίζονται την κοσμοθεωρία σας. Προς τους ανθρώπους που είναι απλώς θυμωμένοι με τα αποτελέσματα, θα έπρεπε να είστε. Ας πάρουμε αυτόν τον θυμό και ας επιστρέψουμε στο έργο της σωτηρίας της χώρας μας».

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