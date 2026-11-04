Φορά μαντίλα και δεν ξεχνά από πού προέρχεται: Η Άμπερ Καβάς είναι η πρώτη Παλαιστίνια που εξελέγη στο νομοθετικό σώμα της Νέας Υόρκης 

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H Άμπερ Καβάς έγινε η πρώτη παλαιστινιακής καταγωγής Αμερικανίδα, που εξελέγη στο Κοινοβούλιο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Η 34χρονη Καβάς είναι μέλος των Σοσιαλιστών Δημοκρατών και από τα 17 της δούλευε σαν οργανώτρια σε εκστρατείες για τα δικαιώματα των μεταναστών, των εργαζομένων και του Παλαιστινιακού λαού.

Σύνθημα της καμπάνια ήτανα «Χρηματοδοτήστε την αξιοπρέπεια, καταπολεμήστε την καταστροφή». Ορισμένες από τις κεντρικές της θέσεις ήταν η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η προστασία των μεταναστών, η απόσυρση των πόρων για τους πολέμους, η υγειονομική περίθαλψη για όλους, τα αξιόπιστα ΜΜΜ και προσιτή στέγη για όλους.

Μαζί με άλλους ακτιβιστές είχαν εντοπίσει σιωνιστικές οργανώσεις που έστελναν εκατομμύρια σε εποίκους στη Δυτική Όχθη, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο.

Τη στήριξη τους στην Καβάς εξέφρασαν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι, ο Μπέρνι Σάντερς και η Ρασίντα Τάιμπ.

Οι γονείς της Καβάς μετακόμισαν στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 90 και μεγάλα χρονικά διαστήματα δεν είχαν άδεια διαμονής. Παρόλα αυτά η Καβάς ένιωθε καλοδεχούμενη στη γειτονιά της στο Μπρούκλιν, όπου μεγάλωσε.

Τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου. Όπως είπε οι συμμαθητές της έγιναν απόμακροι, ενώ ο φόβος άρχισε να κυριαρχεί στα μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας ότι θα απελαθούν ή θα αντιμετωπίσουν αβάσιμες κατηγορίες για τρομοκρατία.

Η 34χρονη αν και προοδευτική, επιλέγει να φορά μαντίλα και δεν έχει ξεχνά ποτέ την καταγωγή. Όταν ακόμα θεωρείτο πολιτική αυτοκτονία το να μιλήσει κανείς για το Παλαιστινιακό, η ίδια είχε σταθεί μπροστά στους βουλευτές των Δημοκρατικών και είχε θίξει το ζήτημα των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων.

«Ο κόσμος πίστευε ότι, για να κάνεις πολιτική καριέρα, δεν έπρεπε να υπερασπίζεσαι τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων, ότι δεν έπρεπε ποτέ να εκφράζεις κριτική εναντίον του κράτους του Ισραήλ· κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με πολιτική αυτοκτονία», δήλωσε στο MEE.

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