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04.11.2026 17:43

Η Telekom Μεγάλος Χορηγός του 43ου Μαραθωνίου της Αθήνας, του Αυθεντικού

04.11.2026 17:43
Telekom_Athens Marathon 2026

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Τον 43ο Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό, στηρίζει και φέτος η Telekom ως Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ, ενώ, παράλληλα, αποτελεί Ονομαστικό Χορηγό του Αγώνα Δρόμου 5χλμ Telekom, του Αγώνα Δρόμου Παιδιών 1.200μ Telekom και του Αγώνα Special Olympics Hellas & ΑμεΑ 1.200μ Telekom. Με κεντρικό μήνυμα «Κανείς δεν τρέχει μόνος», η Telekom βρίσκεται δίπλα στους δρομείς από την προετοιμασία και την εκκίνηση έως τον τερματισμό, αναδεικνύοντας τη σημασία της στήριξης που συνοδεύει κάθε προσωπική προσπάθεια.

Το αγωνιστικό διήμερο ξεκινά το Σάββατο 7 Νοεμβρίου με τον Αγώνα Δρόμου Παιδιών 1.200μ Telekom στις 16:00 και τον Αγώνα Special Olympics Hellas & ΑμεΑ 1.200μ Telekom στις 16:45. Στις 17:00 δίνεται η εκκίνηση του Αγώνα Δρόμου 5χλμ Telekom, που θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport 1 και το κανάλι της MagentaTV στο YouTube. Η τηλεοπτική κάλυψη της MagentaTV ξεκινά στις 16:30, με στούντιο στο Καλλιμάρμαρο και περισσότερες από 15 κάμερες, γερανούς και drone στην εκκίνηση, στον τερματισμό και κατά μήκος της διαδρομής. Η δημοσιογραφική ομάδα της θα μεταφέρει τον παλμό της διοργάνωσης μέσα από ρεπορτάζ και δηλώσεις των αθλητών. Οι αγώνες κορυφώνονται την Κυριακή, στις 08:30 στον Μαραθώνα, με την εκκίνηση της ιστορικής διαδρομής των 42χλμ.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, η Telekom θα ακολουθεί τον ρυθμό της διοργάνωσης. Live DJ sets και τυμπανιστές θα δίνουν ρυθμό, ενώ ομάδες εμψύχωσης θα στηρίζουν την προσπάθεια των δρομέων σε επιλεγμένα σημεία της διαδρομής. Στο Sponsors Village, απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο, το περίπτερο της Telekom θα αποτελέσει σημείο συνάντησης για δρομείς και επισκέπτες, με διαδραστικές εμπειρίες, εκπλήξεις και δώρα.

Στη διοργάνωση θα δώσουν ενεργά το «παρών» και φέτος οι άνθρωποι της εταιρείας, τόσο μέσα από τη συμμετοχή τους στους αγώνες, όσο και σε εθελοντικό επίπεδο, με ομάδες κατά μήκος της διαδρομής να εμψυχώνουν και να στηρίζουν τους δρομείς σε κάθε τους βήμα προς τον τερματισμό.

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