Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

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Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Βαριά ήττα του τραμπισμού» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το πώς αλλάζει ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και για τις συνέπειες του αποτελέσματος για Ευρώπη, Ελλάδα και την ευρύτερη μεσογειακή γειτονιά μας, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

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