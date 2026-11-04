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04.11.2026 18:26

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 58χρονο καθηγητή μετά από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας ότι τη χαστούκισε

04.11.2026 18:26
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Αναστάτωση προκλήθηκε στο σχολικό συγκρότημα του Ευκλείδη, στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας σε βάρος εκπαιδευτικού για εξύβριση και σωματική επίθεση.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης, 4/11. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ανήλικη, ο 58χρονος καθηγητής αρχικά της επιτέθηκε φραστικά και στη συνέχεια τη χαστούκισε.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία έδωσε εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Παράλληλα, στο σχολείο μετέβησαν αστυνομικοί για τη διερεύνηση της καταγγελίας, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 58χρονος εκπαιδευτικός συνελήφθη.

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