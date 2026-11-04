Ο ΙΣΑ ζητάει την άμεση απόσυρση για διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών με προσφορές… Black Friday

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Την άμεση απόσυρση διαδικτυακών διαφημίσεων που προωθούν ιατρικές υπηρεσίες με προσφορές και εκπτώσεις, στο πλαίσιο της Black Friday, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με επιστολή του προς την εταιρεία, προειδοποιώντας ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Η εταιρία έχει αναρτήσει διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραπλανώντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο το κοινωνικό σύνολο όσον αφορά την ορθή ιατρική πρακτική.

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία προτρέπει τους πολίτες να απευθύνονται στην πλατφόρμα της, για εξ αποστάσεως διάγνωση και χορήγηση ιατρικών γνωματεύσεων και πιστοποιητικών, προβάλλοντας τις υπηρεσίες αυτές ως αντικείμενο εμπορικών προσφορών, εκπτώσεων ή και δώρων, με αφορμή την Black Friday.

Στην επιστολή του τονίζει ότι οι συγκεκριμένες διαφημιστικές πρακτικές αντίκεινται στις διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, παραπλανούν το κοινωνικό σύνολο ως προς την ορθή ιατρική πρακτική και ευτελίζουν το ιατρικό λειτούργημα.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα κοινό καταναλωτικό προϊόν, καθώς η ιατρική πράξη διέπεται από αυστηρούς επιστημονικούς και δεοντολογικούς κανόνες, με πρωταρχικό στόχο την προστασία της υγείας των ασθενών.

Ο ΙΣΑ καλεί την εταιρεία να αποσύρει άμεσα τις εν λόγω παράνομες διαδικτυακές διαφημίσεις που αφορούν σε εξ αποστάσεως διάγνωση και χορήγηση γνωματεύσεων και πιστοποιητικών, καθώς και προσφορών, αλλιώς θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

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