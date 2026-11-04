search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 18:53
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2026 17:32

Ο ΙΣΑ ζητάει την άμεση απόσυρση για διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών με προσφορές… Black Friday

04.11.2026 17:32
black-friday

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την άμεση απόσυρση διαδικτυακών διαφημίσεων που προωθούν ιατρικές υπηρεσίες με προσφορές και εκπτώσεις, στο πλαίσιο της Black Friday, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με επιστολή του προς την εταιρεία, προειδοποιώντας ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Η εταιρία έχει αναρτήσει διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραπλανώντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο το κοινωνικό σύνολο όσον αφορά την ορθή ιατρική πρακτική.

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία προτρέπει τους πολίτες να απευθύνονται στην πλατφόρμα της, για εξ αποστάσεως διάγνωση και χορήγηση ιατρικών γνωματεύσεων και πιστοποιητικών, προβάλλοντας τις υπηρεσίες αυτές ως αντικείμενο εμπορικών προσφορών, εκπτώσεων ή και δώρων, με αφορμή την Black Friday.

Στην επιστολή του τονίζει ότι οι συγκεκριμένες διαφημιστικές πρακτικές αντίκεινται στις διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, παραπλανούν το κοινωνικό σύνολο ως προς την ορθή ιατρική πρακτική και ευτελίζουν το ιατρικό λειτούργημα.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα κοινό καταναλωτικό προϊόν, καθώς η ιατρική πράξη διέπεται από αυστηρούς επιστημονικούς και δεοντολογικούς κανόνες, με πρωταρχικό στόχο την προστασία της υγείας των ασθενών.

Ο ΙΣΑ καλεί την εταιρεία να αποσύρει άμεσα τις εν λόγω παράνομες διαδικτυακές διαφημίσεις που αφορούν σε εξ αποστάσεως διάγνωση και χορήγηση γνωματεύσεων και πιστοποιητικών, καθώς και προσφορών, αλλιώς θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Διαβάστε επίσης:

Νέα μελέτη: Πώς το βιολογικό μας ρολόι επηρεάζει τον ύπνο μας και την ψυχική μας υγεία

Pfizer Hellas: Καμπάνια ενημέρωσης για τις κλινικές μελέτες και την παραγωγή νέων φαρμάκων (videos)

Το νόστιμο σνακ που «ξυπνά» τη μνήμη μετά τα 60





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
putin
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν και επιδιώκει συνεργασία

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Jesus Owono
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου»: Ο Οβόνο σπάει τη σιωπή του μετά τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ

velopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ολομέλεια η μηνυτήρια αναφορά Βελόπουλου για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα επί ΣΥΡΙΖΑ – Ζητά προανακριτική για τον Τσίπρα

vance 33- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βγαίνει από τη σκιά ο Βανς μετά την ήττα: «Ο πόλεμος στο Ιράν ήταν η αιτία» – Ηχηρή παρέμβαση με αιχμές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
o-leary-ryanair
ΚΟΣΜΟΣ

CEO της Ryanair για Έλον Μασκ: «Αυτός νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, εγώ γνωρίζω ότι είναι ηλίθιος»

aade_0107_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί δεν «είδε» το myData τη φοροδιαφυγή στο Χωριάτικο και την Pizza Fan - Οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ 

kriti-ekpaideutikos
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με χαμηλούς μισθούς και στεγαστικό αδιέξοδο – «Με 850 ευρώ πώς να ζήσεις;» (Video)

xatziparasxos giorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

midterms_USA
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές ΗΠΑ: Θρίαμβος των Δημοκρατικών σε Βουλή των Αντιπροσώπων και Γερουσία - «Έκλεψαν» 7 Πολιτείες από τους Ρεπουμπλικανούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 18:52
putin
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν και επιδιώκει συνεργασία

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Jesus Owono
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου»: Ο Οβόνο σπάει τη σιωπή του μετά τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ

1 / 3